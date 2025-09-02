درگیری منجر به قتل جوان ۲۰ ساله

وی افزود: با حضور مأموران پلیس مشخص شد دو جوان به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو جوان دیگری را مجروح و از محل متواری شده و مصدوم در محل حادثه فوت کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تلاش هوشمندانه پلیس و هدایت عملیات میدانی مأموران کلانتری 11 و پلیس آگاهی شهرستان ساوه قاتل در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه خانواده ها بایستی با نظارت بر رفتار جوانان و نوجوانان خود نسبت به کنترل هیجانات آنها اقدام کنند، افزود: شهروندان آستانه صبر و تحمل خود را بالابرده تا دیگر شاهد وقوع اینگونه موارد ناگوار نباشیم.