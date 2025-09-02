خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درگیری منجر به قتل جوان ۲۰ ساله

درگیری منجر به قتل جوان ۲۰ ساله
کد خبر : 1681255
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل جوان ۲۰ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: قاتل کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ "مجتبی جمالی" در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محلات شهرستان ساوه بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس مشخص شد دو جوان به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو جوان دیگری را مجروح و از محل متواری شده  و مصدوم در محل حادثه فوت کرد. 

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تلاش هوشمندانه پلیس و هدایت عملیات میدانی مأموران کلانتری 11 و پلیس آگاهی شهرستان ساوه قاتل در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه خانواده ها بایستی با نظارت بر رفتار جوانان و نوجوانان خود نسبت به کنترل هیجانات آنها اقدام کنند، افزود: شهروندان آستانه صبر و تحمل خود را بالابرده تا دیگر شاهد وقوع اینگونه موارد ناگوار نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی