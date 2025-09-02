به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن ابوالقاسمی ظهر امروز -سه‌شنبه- در نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه توضیحاتی درباره خدمات ارائه شده از سوی بیمارستان بقیه‌الله در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: هیچ کدام از پزشکان و کار درمان در این ایام صحنه را خالی نکردند و تلاش کردند خدمات را به نحو خوبی ارائه دهند.

وی یادآور شد: در دوران جنگ ۱۲ روزه به صورت یکجا ۱۳۵ مجروح به اورژانس بیمارستان بقیه الله منتقل شد و کادر درمان با اعتماد کامل مجروحان را تحویل گرفتند و ظرف نیم ساعت تمام مجروحان از اورژانس تخلیه و به بخش‌های مورد نظر منتقل شدند. در واقع پزشکانی که نیاز به حضور آن‌ها نبود هم در صحنه حاضر بودند.

ابوالقاسمی با اشاره به نوع سلاح‌های مورد استفاده رژیم صهیونیستی گفت: سلاح‌های مورد استفاده آن‌ها علاوه بر جراحت‌هایی که ایجاد می‌کند افراد را دچار سوختگی نیز می‌کند که شاید این مسئله تجربه جدیدی بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) با اشاره به خدمات مطلوبی که مراکز سوختگی در طول جنگ ۱۲ روزه ارائه کردند، گفت: به طور مثال در این دوران افرادی با بالای ۶۰ درصد سوختگی با استفاده از خدمات این مراکز نجات پیدا کردند.

وی به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی در راستای مقابله با آپارتاید علمی اشاره کرد و افزود: هیچ وقت صحنه علمی تا این اندازه تهدید نشده است، در جنگ ۱۲ روزه دانشمندان ما را هدف گرفتند. ترور دانشمندان برای ما ضایعه بزرگی بود حتی در جنگ‌های بزرگ هم تا به حال چنین چیزی رخ نداده بود. در واقع ترور دانشمندان تهدیدی برای ساحت علم است.

ابوالقاسمی با تاکید بر اینکه آپارتاید علمی فقط به کشتن دانشمندان محدود نمی‌شود، گفت: انتشار مقالات اعضای هیات علمی در مجلات علمی معتبر بین‌المللی رد می‌شود، فقط به این دلیل که در ایران زندگی می‌کنند.

وی افزود: در سایه آپارتاید علمی، نخبگان کشورها را جدا می‌کنند و مانع از این می‌شوند که بحث‌های علمی در کشوری برگزار شود، البته کشورهایی که با سیاست آن‌ها همخوانی ندارند و این فقط مربوط به ایران نیست، بلکه این ظلم شامل بسیاری از کشورهای دیگر نیز می‌شود.

او با بیان اینکه همایش دو روزه بین المللی مقابله با آپارتاید به همت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در برج میلاد در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود، گفت: در حوزه بین‌الملل افراد زیادی را در این راستا مشارکت خواهیم داد و باید در عرصه بین الملل یارگیری کنیم.

