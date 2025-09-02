به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح «هجدهمین کنگره دانش اعتیاد» در مرکز همایش‌های رازی تهران ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع و با اشاره به روند درمان در حوزه اعتیاد، اظهار کرد: ما کشوری هستیم که در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد، حقیقتاً کشوری پیش‌رو هستیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: نکته نگران‌کننده این است که در همین جا متوقف شویم و روند تحولی را دنبال نکنیم.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: طبق قانون برنامه هفتم قرار است در سال پنجم برنامه، در پنج درصد افرادی که اکنون معتاد هستند، مانایی به وجود آمده و دیگر به اعتیاد بازنگردند، به این منظور باید چه کرد؟ اکنون عدد و آماری نداریم که چند درصد افرادی که تحت درمان هستند، به طور قطع درمان شدند.

ذوالفقاری متذکر شد: هنر مدیران این است از مجموعه دانش و تجارب مختلف در زمینه سیاست‌گذاری، اقدام و عمل بهره‌گیری کنند، اگر سیستم نتواند این را ریل‌گذاری کند عملاً نتایج در جامعه ملموس نخواهد بود.

سازمان‌هایی که تحول نداشته باشند، دچار افول می‌شود

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: اگر در سازمانی نوآوری، تحول و اصلاح روی ندهد، آن سازمان دچار افول خواهد شد که این موضوع حتی در حوزه فردی هم صدق می‌کند.

وی افزود: با تکیه بر تمام پیشرفت‌ها باید بسنجیم در این مدت چه کرده‌ایم، طبق بررسی انجام شده، به این رسیدیم که در حوزه مبارزه با موادمخدر باید هشت طرح را مورد بررسی قرار دهیم، یکی از این طرح‌ها در حوزه درمان و کاهش آسیب است که در این رابطه بررسی‌های مختلفی صورت گرفته است، بحث تهیه و ارائه طرح تحول درمان چند ماه پیش در ستاد مطرح شد، جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور خودشان در این حوزه صاحب‌نظر، متخصص کار و بسیار جدی هستند.

ذوالفقاری به مراکز ماده ۱۶ نیز اشاره کرد و گفت: در مراکز ماده ۱۶، قسمت بازگشت به زندگی معلق است، این افراد نهایت ۶ ماه در این مراکز نگهداری شده و مجدد به محیط اجتماعی باز می‌گردنند که اگر فاقد سرپناه باشند دوباره وارد چرخه اعتیاد خواهند شد لذا اگر شهرداری‌ها بحث سرپناه را حل کنند، دیگر افراد حق تجاهر به مصرف موادمخدر را ندارند، اگر این اتفاق روی داد، بحث درمان این افراد در مراکز ماده ۱۵ انجام خواهد شد.

وی با اشاره به دهکده‌های امید و زندگی، خاطرنشان کرد: در این دهکده‌ها، فرآیند کامل درمان تا بازاجتماعی شدن باید صورت گیرد، باید در فضای فیزیکی نگهداری این افراد بازنگری شود، افرادی داریم که به بحث اشتغال رسیدند اما استراحت و خواب آن‌ها کنار افرادی است که تازه از کنار خیابان جمع‌آوری شدند، در این رابطه طرحی تدوین شده تا افرادی که مرحله درمان و بازتوانی را طی کردند و وارد اشتغال شدند، وارد فضای عادی زندگی شوند.

ذوالفقاری ادامه داد: ما همزمان گفتیم بحث قانونی موضوع نیز باید حل شود، البته در این مسیر اختلاف بود، بعضی می‌گفتند اعتیاد بیماری است و نباید جرم‌انگاری شود و برخی می‌گفتند اگر این اتفاق روی دهد، بحث مراجعه افراد به مراکز درمانی دچار مشکل خواهد شد. در بحث اصلاح قانون دو موضوع فوق را با هم دنبال می‌کنیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از تمام صاحب‌نظران خواست در بحث تحول درمان یاری‌گر این ستاد باشند و گفت: برخی از معتادان شاید اساساً درمان نشوند.

ذوالفقاری به مباحث انجام شده درباره تأمین موادمخدر مورد نیاز کشور نیز اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت برای نیازهای دارویی کشور اعلام کرده است که باید فکر و چاره‌اندیشی شود، تأمین نیاز در این خصوص تاکنون از مسیر کشفیات موادمخدر صورت می‌گرفت که اکنون خلوص موادمخدر کشف شده نیز از ۲۶ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه کشفیات موادمخدر نیز امسال با توجه به کاهش کشت در افغانستان، نسبت به سال‌های قبل به یک پنجم یا یک ششم رسیده است، گفت: اکنون باید یا با واردات مشکل را حل کنیم یا بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که جزو کشورهای مجاز هستیم هماهنگی به منظور کشت صورت گیرد، لذا موضوع کشت کنترل شده را پیشنهاد کردیم که این امر بستگی به نتیجه جلسات آتی ستاد دارد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ وی یادآور شد: تصمیمات اخذ شده باید بر مبنای تفکر و مشارکت جمعی باشد تا بتوانیم در ادامه ضمن حفظ دستاوردهای گذشته، شاهد نتایج بهتری باشیم.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه علی‌رغم تمام تلاش‌ها روند اعتیاد در جهان رو به افزایش است، تصریح کرد: راهبرد فراگیری و پایداری را همزمان در ستاد دنبال می‌کنیم، باید جامعه حس بگیرد اینکه صرفاً به طور مثال بگوییم چند ده هزار دانش‌آموز یا دانشجو را در سال تحصیلی پوشش می‌دهیم، پیشگیری نیست لذا اگر در حوزه پیشگیری موفق شویم قطعاً در حوزه درمان نیز شاهد موفقیت خواهیم بود.

