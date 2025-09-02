وضعیت دما و بارش کشور تا اواسط مهر ماه
بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو تا هفته سوم مهر، میانگین بارش در نوار شمالی کشور کمتر از نرمال است. دمای هوای اغلب مناطق کشور از هفته آخر شهریور تا هفته سوم مهر در محدوده نرمال برآورد می شود.
به گزارش ایلنا، جدیدترین نقشههای پیشبینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور بر مبنای نقشههای احتمالاتی توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از ۱۰ شهریور ماه تا ۲۰ مهر ماه سال جاری تولید و ارائه شد.
بارش کشور در هفته های اول و دوم (۱۰ تا ۲۳ شهریور) کمتر از نرمال است. میانگین دمای هوای هفته اول در نوار غرب، جلگه خوزستان و مناطق فراساحل خلیج فارس، سواحل خزر و بخشهایی از مناطق مرکزی کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال خواهد بود.
بارش هفته دوم در نوار شمالی کشور از شمال غرب تا شمال شرق گرایش به کمتر از نرمال و برای بخشهایی از استان هرمزگان و جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس بارش های پراکنده مورد انتظار است. سایر مناطق کشور بی بارش خواهند بود. طی این مدت دمای هوا در شمال غرب، زاگرس شمالی و میانی، مناطق فراساحل خلیج فارس و دریای عمان، دو سوی کوه های البرز نرمال و برای سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می شود.
همچنین، بارش هفتههای سوم و چهارم در نوار شمال غرب، دامنه شمالی کوههای البرز گرایش به نرمال دارد. در بخشهای محدودی از ارتفاعات استانهای فارس، کرمان و دامنه شرقی کوههای زاگرس بارشهایی به شکل محلی مورد انتظار است. سایر مناطق کشور بی بارش است یا بارش آنها ناچیز خواهد بود. با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بارش انباشته در بخشهای محدودی از ارتفاعات کرمان بین ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر برآورد میشود.
انتظار میرود بارش کشور در هفتههای پنجم و ششم (هفته دوم و سوم مهرماه) در شمال غرب و نوار شمالی نرمال و سایر مناطق کمتر از نرمال باشد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای کشور از هفته سوم تا ششم (هفته آخر شهریور تا هفته سوم مهر) در استانهای واقع در زاگرس جنوبی و دشت لوت تا یک درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود.