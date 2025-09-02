دریافت گواهی انحصار وراثت برای تمام وراث و ذینفعان از طریق سامانه سهیم
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: تمام وراث و ذینفعان میتوانند با مراجعه به سامانه سهیم و احراز هویت، نسخهای از گواهی انحصار وراثت را به صورت رسمی دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: وراث و ذینفعان ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات میتوانند با مراجعه به سامانه سهیم به آدرس sahim. sabteahval. ir نسبت به احراز هویت و دریافت فایل رسمی گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک این سازمان اظهار داشت: با راهاندازی این خدمت در سامانه سهیم، تمام وراث و ذینفعان در هر زمان و مکان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کمترین زمان، صرفاً با احراز هویت و ورود به سامانه سهیم، نسخهای معتبر و رسمی از گواهی انحصار وراثت دریافت کنند.
کارگر افزود: این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اهمیت تسهیل فرایندهای سازمان ثبت احوال کشور گفت: سامانه سهیم بستر مطمئن و امنی برای ارائه خدمات هویتی به شهروندان است و با اضافه شدن این خدمت، گام مهمی در ارتقای خدمات نوین سازمان برداشته شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، شایان ذکر است سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت به نشانی verasat. ncr. ir و سامانه سهیم به نشانی sahim. sabteahval. ir، جهت مشاهده و دریافت گواهی انحصار وراثت در دسترس عموم است و شهروندان میتوانند با مراجعه به این سامانهها خدمات انحصار وراثت را دریافت نمایند.