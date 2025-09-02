دریافت گواهی انحصار وراثت برای تمام وراث و ذینفعان از طریق سامانه سهیم

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: وراث و ذینفعان ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات می‌توانند با مراجعه به سامانه سهیم به آدرس sahim. sabteahval. ir نسبت به احراز هویت و دریافت فایل رسمی گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک این سازمان اظهار داشت: با راه‌اندازی این خدمت در سامانه سهیم، تمام وراث و ذینفعان در هر زمان و مکان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کمترین زمان، صرفاً با احراز هویت و ورود به سامانه سهیم، نسخه‌ای معتبر و رسمی از گواهی انحصار وراثت دریافت کنند.

کارگر افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری انجام شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اهمیت تسهیل فرایندهای سازمان ثبت احوال کشور گفت: سامانه سهیم بستر مطمئن و امنی برای ارائه خدمات هویتی به شهروندان است و با اضافه شدن این خدمت، گام مهمی در ارتقای خدمات نوین سازمان برداشته شده است.

سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت به نشانی verasat. ncr. ir و سامانه سهیم به نشانی sahim. sabteahval. ir، جهت مشاهده و دریافت گواهی انحصار وراثت در دسترس عموم است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه‌ها خدمات انحصار وراثت را دریافت نمایند.

