به گزارش ایلنا، سرهنگ «شعبان اولادی» با تاکید بر اینکه دام اعتیاد به انواع مواد مخدر به نوجوانان و جوانان بسیار نزدیک است، گفت: تغییرات ناگهانی در خلق و خوی فرزندانمان را زنگ خطری جدی تلقی کرده و مراقب باشیم که حشیش؛ آرامشی موقت همراه با دردی دائمی برای مصرف کننده به دنبال دارد و تاریکی و تنهایی انتهای راه اعتیاد است.

مدیرکل آموزش همگانی معاونت اجتماعی فراجا در پاسخ به خبرگزاری پلیس در خصوص چالش‌ها و خطرات ماده مخدر حشیش و گل در جامعه گفت: پیشگیری و برخورد با تهیه، ورود، توزیع و استعمال این ماده مخدر و همچنین ارائه انواع مشاوره‌ها در مراکز مشاوره و مددکاری، از جمله اقداماتی است که فراجا به جد به آن اهتمام دارد و ما نیز در اداره کل آموزش همگانی با هشدارهای مختلف در مورد اثرات مصرف حشیش و همچنین آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس و دانشگاه‌ها سعی در آگاه‌سازی نوجوان و جوانانمان داریم.

وی با تاکید بر اینکه «مصرف مواد اعتیادآور، بزرگ‌ترین آفتِ شاد بودن است»، افزود: تبلیغات واهی‌در زمینه ترکِ آسان اعتیاد، از عوامل جسارت نوجوانان برای مصرف مواد مخدر است پس بایستی فرزندانمان را در بستری دوستانه و حمایتگر از آسیب‌های انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی به ویژه حشیش آگاه کنیم؛ در غیر این صورت رویاها گُم می‌شوند و انسان، حیران.

اولادی ضمن ابراز تاسف از روی‌آوری جوانان به حشیش گفت: والدین عزیز بدانند که بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، بیان احساسات همراه با دستپاچگی و همچنین تمایل به خنده‌های بلند و بی‌مورد از جمله نشانه‌های ظاهری افراد وابسته به حشیش است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بیخانمانی، اعتیاد و افسردگی، ابتلا به انواع بیماریها، ستیزه‌جویی، پرخاشگری، پوچ‌گرایی، روان‌پریشی و اضطراب در انتظار مصرف کنندگان حشیش و ماری‌جواناست.

مدیرکل آموزش همگانی فراجا متذکر شد: ایجاد چتر حمایتی والدین، وجود آرامش و نشاط در محیط خانه، آموزش‌کاربردی مهارت‌های اجتماعی، به ویژه مهارت «نه گفتن» می‌تواند تا حد زیادی از تصمیم‌گیریهای نادرست بکاهد.

وی با بیان اینکه این ماده مواد توهم‌زای طبیعی بر خلاف تصور عامه بسیار اعتیادآور و به سختی قابل ترک است، گفت: مصرف حشیش به هزاره سوم قبل از میلاد بازمی‌گردد و بعدها توسط دین اسلام و همچنین در سراسر جهان منع و محدود شده است.

اولادی خاطرنشان ساخت: بدانیم حشیش و ماری جوانا که از گیاه شاهدانه به دست می‌آید دو ماده مخدر جداگانه هستند، که از لحاظ تاثیرگذاری متفاوت عمل می‌کنند؛ حشیش با نامهای دیگر گرس، سیگاری یا بنگ در دسترس است.

به گفته اولادی اثر تحریک‌کننده اولیه این دارو جای خود را به آرامش و خواب آلودگی می‌دهد. تغییرات سریع خلق یا هیجان‌های افراطی نیز می‌تواند رخ دهد؛ احساس توهم و بدبینی، ازهم‌پاشیدگی زودگذر، کُندتر سپری شدن زمان، کاهش شدید تمرکز، تأثیر منفی بر شش‌ها و… از جمله عواقب وخیم و اثبات شده مصرف حشیش است.

به گزارش پلیس، مدیرکل آموزش همگانی معاونت اجتماعی فراجا یادآور شد: همان گونه که ابتلا به حشیش ناپسند است و عواقب پیچیده و دردناکی در پی دارد به همان میزان نیز قطع خودسرانه و ترک آن نیز خطرناک است؛ تحریک‌پذیری، بی‌قراری، بی‌خوابی، رعشه و افزایش حرارت بدن، بی‌تفاوتی و کاستی‌های شناختی و حافظه، از دیگر نشانه‌های مصرف نکردن ناگهانی حشیش است؛ ضروری است؛ برای ترک، اقدامات سنجیده و درمانی صورت گیرد.

