درگیری در عروسی منجر به قتل شد

وی افزود: کارآگاهان در بررسی اولیه و تحقیق از اهالی محل مطلع شدند که در درگیری صورت گرفته فردی در یک نزاع و درگیری دسته جمعی در مراسم عروسی شخصی را با سلاح سرد چاقو به قتل رسانده و متواری شده است که بلافاصله با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیسی قاتل شناسایی و دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه قاتل علت و انگیزه قتل را درگیری با مقتول بیان نمود و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی گردید، گفت: شهروندان عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند و با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز، مشکلات خود را بر طرف کنند تا شاهد حوادث این چنین دلخراش نباشیم.