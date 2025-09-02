به گزارش ایلنا، مهدی عباسی در سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون شهرسازی برای بررسی وضعیت کمیسیون ماده هفت، اظهار کرد: در کمیسیون مرکزی یک عضو سه پرونده باقی مانده داشت و به دلیل قطعی سامانه، وضعیت بلاتکلیف بود. بیشترین ماندگاری پرونده در سامانه پنج مورد بود که طبیعی است.

وی افزود: میانگین ماندگاری پرونده مناطق در سامانه برای اعضای شورا ۵۰ مورد اما در برخی مناطق ۱۵۰ مورد است. تصمیم بر این شد که اظهار نظر اعضای کمیسیون یک هفته باشد تا بتوان پرونده ها را به سرعت بررسی کرد.

