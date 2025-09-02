خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حداکثر زمان برای پرونده‌های کمیسیون ماده ۷ یک هفته تعیین شد

حداکثر زمان برای پرونده‌های کمیسیون ماده ۷ یک هفته تعیین شد
کد خبر : 1680981
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون شهرسازی برای بررسی وضعیت کمیسیون ماده هفت گفت: تصمیم بر این شد که اظهار نظر اعضای کمیسیون یک هفته باشد تا بتوان پرونده ها را به سرعت بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی عباسی در سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون شهرسازی برای بررسی وضعیت کمیسیون ماده هفت، اظهار کرد: در کمیسیون مرکزی یک عضو سه پرونده باقی مانده داشت و به دلیل قطعی سامانه، وضعیت بلاتکلیف بود. بیشترین ماندگاری پرونده در سامانه پنج مورد بود که طبیعی است.

وی افزود: میانگین ماندگاری پرونده مناطق در سامانه برای اعضای شورا ۵۰ مورد اما در برخی مناطق ۱۵۰ مورد است. تصمیم بر این شد که اظهار نظر اعضای کمیسیون یک هفته باشد تا بتوان پرونده ها را به سرعت بررسی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی