به گزارش ایلنا، سید هاشم حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری دوره‌های تربیت‌مربی پایه ویژه کانون‌های غنچه‌های هلال با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، در سطح کشور خبر داد.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های مربیان کانون‌های غنچه‌های هلال، به صورت منطقه‌ای در پنج استان کشور برگزار می‌شود.

حسینی المدنی بیان کرد: کانون‌های غنچه‌های هلال به عنوان اولین حلقه از زنجیره آموزش‌های بشردوستانه، نقش اساسی در تربیت نسل آینده جامعه ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: مربیان در این دوره‌ها، با اصول کمک‌های اولیه در حوادث، تکنیک‌های جست وجو و نجات پایه، آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، طوفان و. .)، مهارت‌های داوطلبی، کار تیمی در شرایط بحران و روش‌های آموزش کودک‌محور مفاهیم امدادی به صورت تخصصی آشنا می‌شوند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کانون‌های غنچه‌های هلال در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ها گامی مهم در جهت استانداردسازی آموزش‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های این کانون‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ حسینی المدنی در پایان از همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر در برگزاری این دوره‌ها تقدیر کرد و گفت: ما مصمم هستیم با برنامه‌ریزی منسجم، شاهد حضور هرچه پررنگ‌تر کانون‌های غنچه‌های هلال در عرصه‌های آموزشی و تربیتی باشیم.

