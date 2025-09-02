خبرگزاری کار ایران
استمرار آموزش کودکان با توانمندسازی مربیان غنچه‌های هلال

استمرار آموزش کودکان با توانمندسازی مربیان غنچه‌های هلال
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری دوره‌های تربیت‌مربی پایه ویژه کانون‌های غنچه‌های هلال با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در سطح کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید هاشم حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری دوره‌های تربیت‌مربی پایه ویژه کانون‌های غنچه‌های هلال با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، در سطح کشور خبر داد. 

وی افزود: این دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های مربیان کانون‌های غنچه‌های هلال، به صورت منطقه‌ای در پنج استان کشور برگزار می‌شود. 

حسینی المدنی بیان کرد: کانون‌های غنچه‌های هلال به عنوان اولین حلقه از زنجیره آموزش‌های بشردوستانه، نقش اساسی در تربیت نسل آینده جامعه ایفا می‌کنند. 

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: مربیان در این دوره‌ها، با اصول کمک‌های اولیه در حوادث، تکنیک‌های جست وجو و نجات پایه، آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، طوفان و. .)، مهارت‌های داوطلبی، کار تیمی در شرایط بحران و روش‌های آموزش کودک‌محور مفاهیم امدادی به صورت تخصصی آشنا می‌شوند. 

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کانون‌های غنچه‌های هلال در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ها گامی مهم در جهت استانداردسازی آموزش‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های این کانون‌ها محسوب می‌شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛  حسینی المدنی در پایان از همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر در برگزاری این دوره‌ها تقدیر کرد و گفت: ما مصمم هستیم با برنامه‌ریزی منسجم، شاهد حضور هرچه پررنگ‌تر کانون‌های غنچه‌های هلال در عرصه‌های آموزشی و تربیتی باشیم.

