شایان ذکر است با توجه به ناپایداری‌های فصلی، طی پنج روز آینده به‌ویژه چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای مورد انتظار است.

همچنین بعد از ظهر امروز در ارتفاعات مرکزی مازندران و پنجشنبه در ارتفاعات شرقی تهران، احتمال رگبار باران با رعد و برق وجود دارد.

امروز و فردا دمای هوا به‌طور نسبی در استان‌های واقع در شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش و از پنجشنبه تا شنبه کاهش می‌باید.

پدیده غالب طی پنج روز آینده در شرق و شمال شرق به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان در برخی ساعات، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک است.

همچنین امروز در برخی مناطق جنوب و جمعه و شنبه علاوه بر جنوب، در نوار مرزی غرب و جنوب غرب کشور، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

شمال خلیج فارس امروز و دریای خزر پنجشنبه و جمعه مواج است. همچنین دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس طی پنج روز آینده به تناوب مواج است.

امروز آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.