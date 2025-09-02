خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

دریای خزر پنجشنبه و جمعه مواج است

سازمان هواشناسی آسمان بیشتر مناطق کشور طی دو روز آینده را صاف پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، از اواخر وقت چهارشنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و از اواخر وقت پنجشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل، رگبار پراکنده باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود و این وضعیت به‌تناوب تا شنبه در مناطق فوق ادامه دارد.

شایان ذکر است با توجه به ناپایداری‌های فصلی، طی پنج روز آینده به‌ویژه چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای مورد انتظار است.

همچنین بعد از ظهر امروز در ارتفاعات مرکزی مازندران و پنجشنبه در ارتفاعات شرقی تهران، احتمال رگبار باران با رعد و برق وجود دارد.

امروز و فردا دمای هوا به‌طور نسبی در استان‌های واقع در شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش و از پنجشنبه تا شنبه کاهش می‌باید.

پدیده غالب طی پنج روز آینده در شرق و شمال شرق به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان در برخی ساعات، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک است.

همچنین امروز در برخی مناطق جنوب و جمعه و شنبه علاوه بر جنوب، در نوار مرزی غرب و جنوب غرب کشور، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

شمال خلیج فارس امروز و دریای خزر پنجشنبه و جمعه مواج است. همچنین دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس طی پنج روز آینده به تناوب مواج است.

امروز آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

