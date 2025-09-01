خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1680716
روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با صدور هشدار سیلاب از آماده باش نیروهای هلال احمر برای ارائه خدمات خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، دمای پاییزی از امروز (۱۰ شهریور) به نیمه شمالی کشور می‌رسد و در برخی استان‌ها وقوع پدیده‌های جوی خطرآفرین پیش‌بینی می‌شود.

رگبار و رعدوبرق در جاده‌های مازندران طی ساعات بعدازظهر رخ خواهد داد و احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و سقوط سنگ در محورهای کوهستانی این استان وجود دارد. بنابراین هموطنان می‌بایست با احتیاط در این جاده‌ها تردد کنند.

همچنین بارش‌های موسمی در استان هرمزگان همچنان تداوم دارد و در ارتفاعات و دامنه‌ها احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی بالاست.

تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال‌احمر در استان‌های درگیر در آماده‌باش کامل قرار دارند.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از هموطنان درخواست می‌کند در شرایط هشدار از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیرها و مناطق کوهستانی خودداری کنند و در صورت بروز حادثه، بلافاصله با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس گیرند.

انتهای پیام/
