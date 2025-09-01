به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، دمای پاییزی از امروز (۱۰ شهریور) به نیمه شمالی کشور می‌رسد و در برخی استان‌ها وقوع پدیده‌های جوی خطرآفرین پیش‌بینی می‌شود.

رگبار و رعدوبرق در جاده‌های مازندران طی ساعات بعدازظهر رخ خواهد داد و احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و سقوط سنگ در محورهای کوهستانی این استان وجود دارد. بنابراین هموطنان می‌بایست با احتیاط در این جاده‌ها تردد کنند.

همچنین بارش‌های موسمی در استان هرمزگان همچنان تداوم دارد و در ارتفاعات و دامنه‌ها احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی بالاست.

تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال‌احمر در استان‌های درگیر در آماده‌باش کامل قرار دارند.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از هموطنان درخواست می‌کند در شرایط هشدار از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیرها و مناطق کوهستانی خودداری کنند و در صورت بروز حادثه، بلافاصله با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس گیرند.

