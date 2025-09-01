خبرگزاری کار ایران
وزیر علوم ایران با قائم مقام وزیر آموزش عالی عراق دیدار کرد

وزیر علوم ایران با قائم مقام وزیر آموزش عالی عراق دیدار کرد
حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در راستای گسترش همکاری های علمی و بین المللی با قائم مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق ملاقات کرد.

به گزارش  ایلنا، در این دیدار که به منظور تعمیق روابط علمی و دانشگاه میان دوکشور انجام شده بود، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران گفت:مودت و دوستی بین دو ملت فرصت های زیادی برای همکاری ایجاد می کند.

همچنین وی درباره برنامه ریزی برای تبادل استاد و دانشجو، امضای تفاهم نامه ها و تقویت همکاری های علمی افزود: تا امروز پیشرفت های خوبی برای اجرای تفاهم نامه ها صورت گرفته است. باید برنامه ریزی کنیم و قبل از برگزاری هفته عراق در سال جدید دقیقا بدانیم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاق های دیگر و بهتری در سال آینده می تواند رخ دهد.

وی درباره تفاهم نامه بورسیه ۲۰۰ دانشجو کشور عراق گفت: این تفاهم نامه امروز امضا می شودو من استدعا دارم بهترین ها و برگزیده ترین دانشگاه ها رادر ایران انتخاب کنید. چون دانشگاه ها مستقل هستند باید خود راسا با دانشگا در ارتباط باشید و پیگیری کنید. زمینه فراهم شود تا اساتید ما بتوانند فرصت های مطالعاتی کوتاه مدتی به عراق بیایندو همینطور دانشجویان.

وی در پایان افزود: عراق کشوری با سابقه تمدن و فرهنگ غنی و طولانی مدت است.

 

 

گلبرگ سیر