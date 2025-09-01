ترافیک سنگین در چالوس و آزادراه تهران-شمال/ ممنوعیت تردد از مرزنآباد به سمت تهران از ساعت ۱۱
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۱ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از پل زنگوله به سمت مرزنآباد یکطرفه میشود تا بار ترافیکی در این محور کاهش یابد و تسهیل در حرکت ایجاد شود.
جانشین پلیس راه از رانندگان و مسافران خواست که در صورت قصد بازگشت از استان مازندران به سمت تهران، از مسیرهای جایگزین محور هراز، فیروزکوه و آزادراه رودبار-منجیل یا آزادراه رشت-قزوین استفاده کنند.
سرهنگ محبی تأکید کرد: این محدودیتها با هدف روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی مسیرها اعمال شده است و از همکاری شهروندان سپاسگزاریم.