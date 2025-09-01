خبرگزاری کار ایران
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۱ امروز بسته و مسیر یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش  ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۱ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد یک‌طرفه می‌شود تا بار ترافیکی در این محور کاهش یابد و تسهیل در حرکت ایجاد شود.

جانشین پلیس راه از رانندگان و مسافران خواست که در صورت قصد بازگشت از استان مازندران به سمت تهران، از مسیرهای جایگزین محور هراز، فیروزکوه و آزادراه رودبار-منجیل یا آزادراه رشت-قزوین استفاده کنند.

سرهنگ محبی تأکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی مسیرها اعمال شده است و از همکاری شهروندان سپاسگزاریم.

 

 

