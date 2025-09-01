خبرگزاری کار ایران
امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی

کد خبر : 1680634
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون در برنامه پذیرش دوره‌های کاردانی فنی حرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ امروز ۱۰ شهریور به پایان می رسد.

به گزارش  ایلنا، مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در برنامه پذیرش دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ و مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، برای بار سوم تمدید شده است.

متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌هایی که پذیرش آنها در دوره‌های‌ کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، می توانند تا پایان امروز دوشنبه ۱۰ شهریور نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

