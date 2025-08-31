قائم مقام وزیر علوم عراق:
عراق خواهان تحصیل دانشجویان در دانشگاههای دولتی و بزرگ ایران است
قائممقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق گفت: هدف ما تحصیل دانشجویان برتر و با استعداد کشورمان در دانشگاههای بزرگ و دولتی ایران است و امیدواریم توافقنامهای که امضا میکنیم، به این هدف کمک کند.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، حیدر عبدضهد در دیدار با سعید حبیبا؛ معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در تهران بر اهمیت تحصیل در دانشگاههای ایرانی و معتبر تأکید کرد و گفت: مدرک دانشگاههای ایرانی و کیفیت تحصیل در آنها برای ما بسیار ارزشمند است. بسیاری از دانشجویان عراقی وارد رشتههای پزشکی در دانشگاههای ایران میشوند، اما متأسفانه پس از یک سال تحصیل، بر اساس قانون، به عراق باز میگردند. این مساله نیازمند راهکاری جدی است تا دانشجویان بتوانند دوران تحصیل خود را کامل کنند.
حیدر همچنین اشاره کرد: باید اقداماتی انجام شود تا دانشجویان عراقی بتوانند تا پایان تحصیلات خود در ایران باقی بمانند.
وی در ادامه به رتبهبندیهای جهانی دانشگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: خروج برخی از دانشگاههای ایرانی از رتبهبندی شانگهای به دلیل تحریمها و مشکلات روابط بینالمللی است، ولی این دانشگاهها همچنان از کیفیت بالایی برخوردارند.
قائممقام وزیر آموزش عالی عراق امیدواری کرد که در جلسات آینده، مشکلات موجود حل شود و دانشجویان عراقی بتوانند از فرصتهای تحصیلی در دانشگاههای برجسته ایران بهرهمند شوند همچنین با همفکری و همکاریهای مشترک، بتوانیم شرایط بهتری را برای دانشجویان عراقی فراهم کنیم.
گامهای جدید امور دانشجویان برای جذب و حمایت از دانشجویان بینالمللی
حبیبا نیز در این دیدار که در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد به مشترکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان ایران و عراق اشاره کرد و آن را به عنوان زمینهای برای تقویت همکاریهای آموزشی و علمی دانست.
معاون وزیر علوم به برنامههای پنجساله برای جذب دانشجویان خارجی، به ویژه از کشور عراق پرداخت و گفت: در تلاش هستیم که بهترین دانشجویان از کشور دوست و برادر عراق وارد ایران شوند و بر این نکته تاکید داریم که دانشگاهها نباید به هیچ وجه نسبت به ضعفهای تحصیلی دانشجویان کوتاهی کنند، حتی اگر به اخراج آنها منجر شود.
حبیبا به آمار دانشجویان عراقی در ایران اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۳۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاههای مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: دانشجویان عراقی در ایران عمدتاً در رشتههای پزشکی و مهندسی تحصیل میکنند و نسبت قابل توجهی از آنان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.
حبیبا نسبت به ارتقای سطح کیفی آموزش و اسکان دانشجویان عراقی در ایران ابراز امیدواری کرد و خواستار همکاری بیشتر دانشگاهها در این زمینه شد.
وی همچنین به تشویق استادان و دانشگاهها برای ارائه بهترین خدمات به دانشجویان عراقی اشاره کرد و بر این موضوع تاکید کرد که برنامهریزیهایی نیز برای پذیرش دانشجویان از دانشگاههای سطح بالاتر صورت گیرد.
معاون وزیرعلوم خواستار برقراری روابط علمی و فرهنگی نزدیکتر با دانشگاههای عراقی و تبادل اساتید و دانشجو شد و این همکاریها را عاملی موثر در تقویت دوستی و همکاریهای فرهنگی بین دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک، بتوانند به ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشجویان کمک نمایند.
حیدر عبدضهد؛ قائممقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق روز جمعه هفتم شهریورماه با استقبال سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وارد ایران شد.
او روز گذشته با حسین سیمایی؛ وزیر علوم دیدار کرد و بازدید از برخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و امضای تفاهمنامه همکاری با رئیس سازمان امور دانشجویان از دیگر برنامههای این مقام عراقی است.