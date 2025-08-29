به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جریان سفر یک روزه به استان سمنان، علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان حاضر شد.

کلنگ زنی ۵ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در سمنان، افتتاح یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان آرادان و افتتاح یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان گرمسار نیز از دیگر برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان بود.

