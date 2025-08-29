خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان

سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان
کد خبر : 1679532
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش همزمان با هفته دولت به استان سمنان سفر کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جریان سفر یک روزه به استان سمنان، علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان حاضر شد.

کلنگ زنی ۵ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در سمنان، افتتاح یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان آرادان و افتتاح یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان گرمسار نیز از دیگر برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش