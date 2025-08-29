سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان
وزیر آموزش و پرورش همزمان با هفته دولت به استان سمنان سفر کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جریان سفر یک روزه به استان سمنان، علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان حاضر شد.
کلنگ زنی ۵ باب مدرسه ۱۲ کلاسه در سمنان، افتتاح یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرستان آرادان و افتتاح یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان گرمسار نیز از دیگر برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان بود.