وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد؛

توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس تضمین‌کننده سلامت و سعادت جامعه

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس را تضمین‌کننده سلامت و سعادت جامعه و از مهم‌ترین مأموریت‌های این وزارتخانه دانست.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر خود به استان سمنان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه سمنان، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

وزیر آموزش و پرورش در این دیدار با قدردانی از زحمات مدیران و خدمت‌گذاران استان سمنان، فضای حاکم بر این استان را سرشار از آرامش، همدلی، دوستی و انسجام توصیف کرد و آن را بسیار لذت‌بخش برشمرد. 

کاظمی در آستانه سال تحصیلی جدید، این سفر را فرصتی برای رصد برنامه‌های آموزش و پرورش به‌ویژه اجلاسیه‌های نماز دانش‌آموزی دانست و از حمایت‌های بی‌دریغ نماینده ولی فقیه در استان به‌عنوان راهبر فرهنگی قدردانی کرد. 

وی با اشاره به برگزاری اجلاس استانی نماز، بر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سطح مدارس سراسر کشور، تأکید و خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت آموزش و پرورش است. 

کاظمی در ادامه با اشاره به رهنمودهای تأکیدی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: باید مدارس را به حضور جوانان در نماز مزین کنیم؛ چراکه این امر تضمین‌کننده سلامت و سعادت جامعه است. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، او تصریح کرد: امید داریم مجموعه تعلیم و تربیت استان سمنان با پشتیبانی و کمک‌های فکری نماینده ولی فقیه در استان سمنان، بتوانند بیش از پیش در اعتلای فرهنگ متدیّن و مومن در این استان گام بردارند.

