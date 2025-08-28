محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در این مراسم با تبریک هفته دولت، گفت: امسال در کشور ۶ هزار تخت بیمارستانی و ۷۰۰ مرکز بهداشتی راه‌اندازی می‌شود که تنها در هفته دولت، ۲۳۰ مرکز به بهره‌برداری می‌رسد. این اقدامات گامی در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم عزیز ایران است.

به گزارش ایلنا، در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان، همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۶ پروژه مهم حوزه سلامت در خراسان شمالی افتتاح و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

وی با اشاره به افتتاح اورژانس بانوان در بجنورد افزود: این مرکز اقدامی کم‌نظیر و ارزشمند در کشور است که با هدف ارتقای کرامت و سلامت بانوان ایجاد شده و خدمات تخصصی‌تر، سریع‌تر و با کیفیت‌تری را به زنان ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های افتتاح‌شده و کلنگ‌زنی‌شده با اعتباری بیش از ۲۲۰۰ میلیارد ریال شامل بیمارستان، مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، تجهیزات پیشرفته بیمارستانی و پروژه‌های فناورانه نظیر اتصال به شبکه فیبر نوری است.

به گزارش وبدا، این طرح‌ها با هدف دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش هزینه‌های بیماران، ارتقای کیفیت تشخیص و درمان، توسعه خدمات آموزشی و حمایت از مادران و کودکان به اجرا درآمده و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای سلامت مردم استان است.