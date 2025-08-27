خبرگزاری کار ایران
افتتاح ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه زیرساختی، عمرانی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت

افتتاح ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه زیرساختی، عمرانی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت
کد خبر : 1679055
مرکز مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور اعلام کرد: هزاران طرح و پروژه زیرساختی، عمرانی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت و همزمان با سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، در سراسر کشور در حال افتتاح و بهره‌برداری است.

به گزارش ایلنا، این پروژه‌ها نتیجه تلاش و همت مشترک استانداران، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه شوراها و دهیاری‌ها بوده و با هدف ارتقای سطح خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های کشور به سرانجام رسیده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، تعداد کل پروژه‌های آماده افتتاح در هفته دولت ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه با مجموع اعتبار هزینه‌ شده حدود ۷۴۵ همت است. در رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس تعداد پروژه‌های قابل افتتاح، استان البرز با ۵۲۴۶ پروژه در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن استان‌های گلستان با ۱۶۹۵ پروژه، بوشهر با ۱۵۹۶ پروژه، خوزستان با ۱۳۰۵ پروژه و فارس با ۱۲۳۸ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس میزان اعتبار هزینه‌ شده نیز نشان می‌دهد که استان آذربایجان شرقی با بیش از ۱.۵۴۵.۹۲۲.۷۲۹ میلیون ریال در صدر قرار دارد و پس از آن استان‌های بوشهر با ۶۵۳,۵۶۲,۶۰۷ میلیون ریال، هرمزگان با ۶۳۳,۳۶۱,۸۱۲ میلیون ریال، یزد با ۶۱۰,۸۳۵,۰۰۵ میلیون ریال و مازندران با ۴۹۶,۶۷۳,۶۹۳ میلیون ریال در رده‌های بعدی جای دارند.

براساس گزارش سایت وزارت کشور، گفتنی است تعداد پروژه‌های قابل افتتاح شهرداری‌های کشور در هفته دولت ۴۱۶۰ پروژه با اعتبار حدود ۵۸ همت و پروژه‌های دهیاری‌ها ۶۶۴۲ پروژه با اعتبار حدود ۶ همت اعلام شده است.

انتهای پیام/
