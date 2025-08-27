دشمن نتوانست در مراسم اربعین مشکل امنیتی ایجاد کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین چهارشنبه- ۵ شهریور ماه- در نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی، بیان کرد: چنانکه بارها گفته‌ام، در سایه امنیت است که می‌توانیم خدمات خود را انجام دهیم. انصافاً هم در کشور عراق و هم در کشور ما، با حضور نیروهای انتظامی، پلیس راهور در مسیرها، مرزبانان، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرزهای کشور و خصوصاً مرزهای اربعینی، امنیت قابل قبولی برقرار شد.

وی افزود: ما در عراق و در ایران مشکل امنیتی که تاثیری بر روند کار راهپیمایی اربعین بگذارد، نداشتیم. این به این معنا نیست که دشمن نمی‌خواست؛ دشمن بسیار می خواست اما نتوانست کاری انجام دهد.

او با اشاره به آمار زائرین اربعین ادامه داد: علیرغم گرمای شدید و تبعات حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی، امسال حضور زائرین اربعین حدود ۴ درصد افزایش داشت. سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اتباع ایرانی در این مراسم شرکت کردند. در سامانه سماح امسال بیشترین ثبت‌نام انجام شد و خدمات بیمه نیز در سطح گسترده‌ای ارائه شد.

پورجمشیدیان با اشاره به افزایش آمار اتباع در مراسم اربعین سال جاری گفت: علیرغم اینکه اتباع در مرز های شرقی به دلیل مسائل داخلی کشور های خوشان، نتوانستند از مسیرهای کشور ما استفاده کنند، اتباع داخل کشور و اتباعی که از سایر مرزها وارد کشور شدند و از مسیر ما برای زیارت استفاده کردند، حدود ۱۶ درصد افزایش داشت.

او درباره آمار حوادث مراسم اربعین تصریح کرد: در خصوص حوادث نیز ما کمترین حادثه را داشتیم. تلفات و زخمی‌ها، حوادث طبیعی و معمول و فوتی‌ها، حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته بود. این موضوع حاصل یک تلاش و مجاهدت بود و خودبه‌خود به دست نیامد.

وی اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل نیز انصافاً کار بزرگی انجام شد. هم در مرز و هم در مسیرهای بین‌شهری مشکل جدی نداشتیم. در شهر مهران، با وجود شلوغی شب اربعین، توقف و ترافیک سنگین وجود نداشت که این دستاورد بسیار مهمی بود. بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس شهری و حدود ۶ هزار اتوبوس بین شهری ارائه خدمت کردند. بیش از ۶۵ هزار سفر بین شهری اتوبوس ها داشتند و خدمات نقل و انتقال مسافر ها را انجام دادند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطر نشان کرد: بیش از سه هزار و ۲۰۰ موکب رسمی ایرانی ثبت شده و هزاران موکب غیررسمی و مردمی خدمات‌رسانی کردند. در عراق نیز بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار موکب خدمت می‌کردند و این خدمات بسیار ارزشمند و جای تقدیر است.

وی تصریح کرد: از بانک مرکزی و تلاش‌های مربوط به تأمین ارز زائران نیز قدردانی می‌کنم. اگرچه همه افرادی که ثبت نام کرده بودند ارز دریافت نکردند، اما حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ارز دریافت کردند که کار بزرگی بود.

