خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی از مراجع مربوطه

دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی از مراجع مربوطه
کد خبر : 1678813
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، بر لزوم دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی این وزارتخانه از مراجع مربوطه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی باقرزاده‌ با اشاره به بند (د) ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه تبصره (۲) مصوبه ۹۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت دقت در فرآیند استخدام و لزوم تأیید سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی تأکید کرد.

وی با بیان این‌که هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت آموزش و اطمینان از شایستگی معلمان جدید است، افزود: تمام داوطلبان موظف هستند بر اساس فرم شماره ۲۵ دفترچه آزمون استخدامی، سوابق همکاری و تدریس خود را از مراجع مربوطه اعم از مدارس، مؤسسات آموزشی، منطقه، اداره کل و سایر نهادهای مرتبط دریافت و به همراه مدارک خود ارائه دهند.

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این تأییدیه‌ها به ما کمک می‌کند تا ضمن رعایت عدالت در فرایند استخدام با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب افراد شایسته اقدام و در نهایت به بهبود کیفیت آموزش در کشور کمک کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور