دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی از مراجع مربوطه
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، بر لزوم دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی این وزارتخانه از مراجع مربوطه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی باقرزاده با اشاره به بند (د) ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه تبصره (۲) مصوبه ۹۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت دقت در فرآیند استخدام و لزوم تأیید سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت آموزش و اطمینان از شایستگی معلمان جدید است، افزود: تمام داوطلبان موظف هستند بر اساس فرم شماره ۲۵ دفترچه آزمون استخدامی، سوابق همکاری و تدریس خود را از مراجع مربوطه اعم از مدارس، مؤسسات آموزشی، منطقه، اداره کل و سایر نهادهای مرتبط دریافت و به همراه مدارک خود ارائه دهند.
رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این تأییدیهها به ما کمک میکند تا ضمن رعایت عدالت در فرایند استخدام با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب افراد شایسته اقدام و در نهایت به بهبود کیفیت آموزش در کشور کمک کنیم.