به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در پیامی به مناسبت روز داروسازی، نوشت: پنجم شهریور، زادروز دانشمند حکیم، محمدبن زکریای رازی، که در گرامیداشت خدمات و جایگاه شایسته او «روز داروسازی» نامیده شده است، مجالی است برای یادآوری اهمیت نقش، جایگاه و خدمات جامعه داروسازی در حفظ و ارتقا سلامت جامعه و فرصتی است برای قدردانی از ایشان؛ تلاش‌های دانش‌بنیان، نوآوری‌ها و افتخارآفرینی‌های متعدد جامعه داروسازی کشور در زمینه پژوهش و تولید داروها و رسیدن به خودکفایی نسبی دارویی، مایه مباهات است.

موفقیت‌های نظام سلامت در ایران، با توسعه و پیشرفت قابل توجه صنعت داروسازی در ایران ارتباط مستقیم دارد و این توسعه و پیشرفت چشمگیر در چند دهه اخیر، مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های داروسازان و داروپژوهان است؛ تقویت دانش داروسازی و پژوهش‌های این حوزه، توسعه و روزآمدی صنعت داروسازی، آموزش و تربیت نیروهای مجرب، ایجاد رویه‌های کارآمد و عدالت‌محور در توزیع دارو و همچنین پشتیبانی و حمایت از توسعه آموزش، پژوهش و تولید در قلمرو داروسازی، از بایسته‌ها و ضرورت‌های پیشرفت نظام سلامت کشور به شمار می‌آید.

اینجانب با نکوداشت مقام و خدمات علمی حکیم محمدبن زکریای رازی، «روز داروسازی» را به شما همکاران ارجمند و تلاشگر در حوزه داروسازی و دارو پژوهی تبریک می‌گویم و از خدمات‌تان سپاسگزاری می‌کنم.