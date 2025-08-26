اعضای جدید هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند
در حکمی از سوی رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، اعضای هیئت عامل دور پنجم این صندوق منصوب شدند.
به گزارش ایلنا، در این حکم، شاهین آخوندزاده، احسان چیتساز، محمدنبی شهیکیتاش، محمدرضا کاشفی نیشابوری، مهدی قاسمی علیآبادی و مهدی فقیهی به عنوان اعضای هیئت عامل دور پنجم صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند.
در متن حکم مسعود پزشکیان رئیس جمهور، خطاب به اعضای جدید هیئت عامل آمده است: «در اجرای ماده (۱۰) اصلاحی اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ هیئت وزیران و بر اساس مصوبه هیئت امنای آن صندوق؛ نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، ضمن تعامل و همکاری موثر با دستگاههای اجرایی ذیربط بهویژه اعضای محترم هیئت امنا، نسبت به فراهمنمودن زمینههای تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و کاربردینمودن دانش از طریق پشتیبانی شرکتها و موسسات دانشبنیان اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محموله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
درحال حاضر، شاهین آخوندزاده معاونت تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احسان چیتساز معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدنبی شهیکیتاش معاونت فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا کاشفی نیشابوری معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و مهدی قاسمی علیآبادی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اقتصاد آموزش عالی و دبیر ستاد خیرین را برعهده دارند. همچنین مهدی فقیهی، استاد دانشگاه و دبیر پیشین ستاد توسعه فاوا و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.