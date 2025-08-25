به گزارش ایلنا، محسن نایبی در نشست ستاد اربعین استان که با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد، بیان کرد: گزارش کمیته‌های مختلف حاکی از عملکرد مثبت ستاد اربعین حسینی (ع) استان تهران در خدمات‌رسانی به زائرین است.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید ستاد اربعین استان، بحث انتقال زائرین به کشور عراق با استفاده از طرق مختلف و بازگشت ایمن آن‌ها بود که با تمهیدات اتخاذ شده، شاهد تسهیل در تردد و بازگشت ایمن و روان زائران عتبات عالیات به کشور بودیم.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در رابطه با اینکه راهپیمایی اربعین فرصتی جهت نمایش وحدت، ایمان و اقتدار مردم ایران اسلامی در سطح بین‌الملل است، ادامه داد: اقدامات مثبت و موثر صورت گرفته توسط ستاد اربعین استان تهران در حوزه‌های مختلف بیانگر همدلی تمامی اعضای این ستاد است.

جانشین رئیس ستاد اربعین حسینی (ع) استان تهران در رابطه با حضور پرشور مردم در مراسم جاماندگان اربعین گفت: رویداد جاماندگان اربعین همانند سال‌های گذشته در تهران از میدان آئینی امام حسین (ع) آغاز و تا حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری انجام شد، که حضور پرشور مردم از نکات برجسته این مراسم است.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، نایبی با اشاره به زمان شروع فعالیت ستاد اربعین استان تهران که از اسفندماه سال گذشته بوده، تصریح کرد: گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیته‌های ذیل ستاد، جمع‌بندی و با عنایت به اختصاص سامانه شبانه روزی تلفنی ۴۵۵۰۰ نیز برای دریافت نقطه نظرات مردم و زائرین گرامی، ضمن تعیین نقاط مثبت و قابل بهبود آن، راهکارهای لازم جهت بهبود عملکرد ستاد برای سال آینده نیز ارائه خواهد گردید.

