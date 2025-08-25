خبرگزاری کار ایران
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

وفاق ملی از محورهای مهم امنیت، آرامش، سلامت و رفاه عمومی است

کد خبر : 1677781
نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی ضمن گرامیداشت هفته دولت آورده است: با توجه به اینکه وفاق ملی و همدلی اجتماعی محورهای اصلی در جهت امنیت، آرامش، سلامت و رفاه عمومی هستند، هر روز تلاش می‌کنیم تا با ایجاد عدالت برای همه آحاد جامعه، فرصت‌های بهتر و دسترسی عادلانه به خدمات را برای همگان فراهم آوریم.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حسین ذوالفقاری در این پیام آورده است:

به مناسبت فرارسیدن «هفته دولت»، یاد و خاطره شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و تمامی خدمتگزاران صدیق و فرزندان گمنام انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم؛ کسانی که با تعهد، کار و ایثار خود، مسیر توسعه و امنیت کشور را هموار کرده‌اند.

این هفته فرصت ارزشمندی است تا از زحمات شبانه‌روزی مدیران، کارگزاران و کارکنان دولت قدردانی کنیم و با بازاندیشی در مسیر خدمت، به آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه اسلامی ایران بیندیشیم.

در ایام هفته دولت، با یادآوری دستاوردها و چالش‌های سال‌های گذشته، بر اصول اساسی خدمت صادقانه، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی تأکید می‌کنیم و با توجه به اینکه وفاق ملی و همدلی اجتماعی محورهای اصلی در جهت امنیت، آرامش، سلامت و رفاه عمومی هستند، هر روز تلاش می‌کنیم تا با ایجاد عدالت برای همه آحاد جامعه، فرصت‌های بهتر و دسترسی عادلانه به خدمات را برای همگان فراهم آوریم؛ چرا که بر این باوریم که پایداری و توسعه کشور با عمل‌گرایی، تصمیم‌های مبتنی بر شواهد و همراهی نهادهای مدنی و عمومی امکان‌پذیر است.

در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز، رویکردی سلامت‌محور و همه‌جانبه را در حوزه های پیشگیری، درمان و صیانت از افراد بهبودیافته از اعتیاد دنبال میکنیم. و معتقدیم با کمک و یاری دستگاه‌های مرتبط، سازمان‌های مردم نهاد و خیرین می توانیم به تقویت سلامت جامعه که هدف اصلی ما است؛ برسیم.

اینجانب فرارسیدن هفته دولت را به رئیس جمهور محترم و پرتلاش کشورمان ، همکاران گرامی‌شان و کلیه کارگزاران و کارمندان زحمتکش شاغل در دولت تبریک می‌گویم و از تلاش بی وقفه ایشان برای پویایی و بالندگی کشور سپاسگزاری می‌کنم. باشد که هفته دولت، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های خالصانه باشد و به ما انگیزه‌ای دوباره بدهد تا با همدلی، همبستگی و اراده‌ای قوی، آینده‌ای امن‌تر، سالم‌تر و سربلندتر برای کشور عزیزمان بسازیم. ان‌شاءالله.

