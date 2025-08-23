خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف مکمل ویتامین D در زنان باردار چاق ممنوع است؟

مصرف مکمل ویتامین D در زنان باردار چاق ممنوع است؟
کد خبر : 1676930
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به باور نادرست مبنی بر اینکه زنان باردار چاق نباید مکمل ویتامین D مصرف کنند، اعلام کرد: این باور نادرست است. زنان بارداری که شاخص توده بدنی آن‌ها بالای ۳۰ است، افرادی که دچار سوءجذب چربی هستند، کسانی که به میزان زیاد از ضدآفتاب استفاده می‌کنند یا رژیم غذایی ضعیفی دارند، در معرض خطر کمبود ویتامین D قرار دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا مکمل ویتامین D در بارداری چاقی مضر است؟ مطرح کرد: کمبود شدید ویتامین D در مادر می‌تواند با راشیتیسم مادرزادی، شکستگی استخوان و تشنج در نوزاد همراه باشد. همچنین، ویتامین D ممکن است در کاهش خطر پره‌اکلامپسی، زایمان زودرس، دیابت بارداری، واژینیت باکتریایی، نیاز به سزارین و در توسعه سیستم ایمنی نوزاد نقش داشته باشد.

اگرچه سطح بهینه ویتامین D در بارداری به طور دقیق مشخص نشده است، اما برای سلامت استخوان لازم است غلظت سرمی آن حداقل ۲۰ نانوگرم در میلی‌لیتر باشد. مصرف روزانه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D در دوران بارداری ایمن به نظر می‌رسد. البته دوزهای بسیار بالا (بیش از ۴۰ هزار واحد بین‌المللی در روز) نیاز به احتیاط دارد و می‌تواند خطرآفرین باشد.

بنابراین، مصرف مکمل ویتامین D در بارداری، به‌ویژه در زنان چاق یا دارای شرایط پرخطر، نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند برای حفظ سلامت مادر و نوزاد ضروری باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور