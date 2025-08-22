خبرگزاری کار ایران
فراجا در خط مقدم تروریسم نیابتی و جنگ در لایه‌های پنهان

پلیس ایران ، در حال حاضر بیشترین سطح هزینه را در مقوله امنیت چندلایه و پیچیده کشور می پردازد و خاکریز اول مبارزه با خشونت ، ناامنی ، تجزیه و جنگ هیبریدی می باشد .

به گزارش ایلنا، محمدرضا طورانی؛ استاد دانشگاه و  فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی  در یادداشتی  نوشت:  رژیم صهیونیستی پس از شکست میدانی در جنگ ۱۲ روزه، وارد فاز جدیدی از جنگ ترکیبی شده است  که  (تروریسم نیابتی)، (عملیات فریب) و (ناامنی ترکیبی) جای جنگ مستقیم باایران را گرفته‌اند. 

این رژیم که همزمان در بحران مشروعیت، ضعف بازدارندگی و بن‌بست راهبردی قرار دارد، با تکیه بر بازوهای نیابتی در مرزهای ایران، پروژه‌ای چند‌لایه و سازمان‌یافته را برای انتقال جنگ به درون سرزمین ایران فعال کرده است.

۱) تروریسم کور شهری : 

حمله ناجوانمردانه به گشت انتظامی فراجا در ایرانشهر و شهادت ۵ مامور جان برکف پلیس ، نشانه‌ ورود جدی  به فاز (هدف‌گیری روانی) و تهدید (امنیت فرا نَرم) دربطن جامعه و هدف آن، انتقال حس ناامنی به شهروندان و شکستن اقتدار حاکمیت در نقاط حساس است.

۲) تحرکات تجزیه‌طلبانه مرزی :

همزمان با ایرانشهر ، شاهد تحرکات پژاک در سردشت و حمله به پایگاه‌های مرزبانی و نیروهای بسیج بودیم . 

این حرکات، همزمان روی مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق با هدف فرسایش امنیت پیرامونی ایران و ایجاد دوگانه‌ی (فشار درون‌زا) و (تهدیدبرون‌زا) صورت می‌گیرد.

۳)جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی :

 تقویت (روایت ناامن‌سازی )ایران در رسانه‌ های خارجی، بخشی از پروژه‌ی (جنگ روایت‌ها) است. و هدف آن، القای چنددستگی قومی و ( بحران امنیت ملی ) می باشد .

۴)عملیات فریب برای پوشش نقشه بزرگ‌تر :

ترکیب تحرکات هم‌زمان تروریستی و اغتشاش‌برانگیز می‌تواند زمینه‌ساز اقدام‌های راهبردی‌تر نظامی، ترورهای هدفمند یا حملات سایبری سنگین باشد.

دشمن با سرگرم‌سازی در( مناطق مرزی)  به دنبال غافل‌گیری در ( مناطق مرکزی ) و حیاتی‌تر است.

 این هشدار را باید جدی گرفت که دشمن در حال بازتعریف الگوی جنگ است. تروریست، تجزیه‌طلب، مزدورِرسانه‌ای و شبکه نفوذِ داخلی همگی بخشی از (ارتش نامرئی) اسرائیل هستند.

 جامعه و نهادهای مسئول، نباید همچنان با الگوی امنیتیِ گذشته به این میدان نگاه کنند. تهدید در حال جهش به لایه‌ای پنهان‌تر، خطرناک‌تر ومحور مغزافزار است.

ارکان حاکمیتی کشور  در زمینه تجهیز و تقویت بیشتر فراجا بعنوان ستون فقرات و شاکله انتظامی کشور ، بیشتر از گذشته باید پیوست مغز افزاری و کاربست سخت افزاری را در سطح کلان، لحاظ کند چراکه 

