فراجا در خط مقدم تروریسم نیابتی و جنگ در لایههای پنهان
به گزارش ایلنا، محمدرضا طورانی؛ استاد دانشگاه و فوق دکترای رسانههای اجتماعی در یادداشتی نوشت: رژیم صهیونیستی پس از شکست میدانی در جنگ ۱۲ روزه، وارد فاز جدیدی از جنگ ترکیبی شده است که (تروریسم نیابتی)، (عملیات فریب) و (ناامنی ترکیبی) جای جنگ مستقیم باایران را گرفتهاند.
این رژیم که همزمان در بحران مشروعیت، ضعف بازدارندگی و بنبست راهبردی قرار دارد، با تکیه بر بازوهای نیابتی در مرزهای ایران، پروژهای چندلایه و سازمانیافته را برای انتقال جنگ به درون سرزمین ایران فعال کرده است.
۱) تروریسم کور شهری :
حمله ناجوانمردانه به گشت انتظامی فراجا در ایرانشهر و شهادت ۵ مامور جان برکف پلیس ، نشانه ورود جدی به فاز (هدفگیری روانی) و تهدید (امنیت فرا نَرم) دربطن جامعه و هدف آن، انتقال حس ناامنی به شهروندان و شکستن اقتدار حاکمیت در نقاط حساس است.
۲) تحرکات تجزیهطلبانه مرزی :
همزمان با ایرانشهر ، شاهد تحرکات پژاک در سردشت و حمله به پایگاههای مرزبانی و نیروهای بسیج بودیم .
این حرکات، همزمان روی مرزهای شمالغرب و جنوبشرق با هدف فرسایش امنیت پیرامونی ایران و ایجاد دوگانهی (فشار درونزا) و (تهدیدبرونزا) صورت میگیرد.
۳)جنگ رسانهای و عملیات روانی :
تقویت (روایت ناامنسازی )ایران در رسانه های خارجی، بخشی از پروژهی (جنگ روایتها) است. و هدف آن، القای چنددستگی قومی و ( بحران امنیت ملی ) می باشد .
۴)عملیات فریب برای پوشش نقشه بزرگتر :
ترکیب تحرکات همزمان تروریستی و اغتشاشبرانگیز میتواند زمینهساز اقدامهای راهبردیتر نظامی، ترورهای هدفمند یا حملات سایبری سنگین باشد.
دشمن با سرگرمسازی در( مناطق مرزی) به دنبال غافلگیری در ( مناطق مرکزی ) و حیاتیتر است.
این هشدار را باید جدی گرفت که دشمن در حال بازتعریف الگوی جنگ است. تروریست، تجزیهطلب، مزدورِرسانهای و شبکه نفوذِ داخلی همگی بخشی از (ارتش نامرئی) اسرائیل هستند.
جامعه و نهادهای مسئول، نباید همچنان با الگوی امنیتیِ گذشته به این میدان نگاه کنند. تهدید در حال جهش به لایهای پنهانتر، خطرناکتر ومحور مغزافزار است.
ارکان حاکمیتی کشور در زمینه تجهیز و تقویت بیشتر فراجا بعنوان ستون فقرات و شاکله انتظامی کشور ، بیشتر از گذشته باید پیوست مغز افزاری و کاربست سخت افزاری را در سطح کلان، لحاظ کند چراکه
پلیس ایران ، در حال حاضر بیشترین سطح هزینه را در مقوله امنیت چندلایه و پیچیده کشور می پردازد و خاکریز اول مبارزه با خشونت ، ناامنی ، تجزیه و جنگ هیبریدی می باشد .