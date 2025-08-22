خبرگزاری کار ایران
فرمانده کل فراجا:

عوامل حمله تروریستی خاش - ایرانشهر به زودی به سزای اعمال ننگین‌نشان خواهند رسید

عوامل حمله تروریستی خاش - ایرانشهر به زودی به سزای اعمال ننگین‌نشان خواهند رسید
​در پی حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت پنج نفر از نیروهای جان‌برکف انتظامی شد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای این حادثه را محکوم و بر برخورد قاطع با عوامل آن تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، در پی حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی تأمین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر، پنج نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند. این حادثه همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) رخ داد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با عنوان «بسم الله القاصم الجبارین» اعلام کرد: «بار دیگر دست کثیف مزدوران وطن‌فروش تروریست به خون گران‌بهای پنج نفر از همکاران جان‌برکف آلوده شد؛ غیورمردانی که در راه تأمین امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا کردند.»

در ادامه این بیانیه ضمن تسلیت به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معظم شهدا و مردم ایران اسلامی، آمده است: «اطمینان داریم عوامل این جنایت بزرگ به زودی به سزای اعمال ننگین‌شان خواهند رسید.»

