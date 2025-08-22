فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با عنوان «بسم الله القاصم الجبارین» اعلام کرد: «بار دیگر دست کثیف مزدوران وطن‌فروش تروریست به خون گران‌بهای پنج نفر از همکاران جان‌برکف آلوده شد؛ غیورمردانی که در راه تأمین امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا کردند.»

در ادامه این بیانیه ضمن تسلیت به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معظم شهدا و مردم ایران اسلامی، آمده است: «اطمینان داریم عوامل این جنایت بزرگ به زودی به سزای اعمال ننگین‌شان خواهند رسید.»