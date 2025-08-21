برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت فرماندهی کل انتظامی کشور به یاد شهدای امنیت و اقتدار

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، سرتیپ دوم "عزیزالله ملکی" ضمن اعلام زمان برگزاری سی اُمین دوره مسابقات قرآنی پلیس در آبان ماه سال جاری، با تشریح نامگذاری این دوره از مسابقات به یاد شهدای امنیت و اقتدار، گفت: ارتباط بین شهدا و قرآن در آموزه‌های اسلامی بسیار عمیق و گسترده است؛ شهدا تفسیر عملی و عینی آموزهای قرآنی هستند و حقیقتاً عاملان واقعی قرآن، شهدا هستند و این دوره از مسابقات به یاد این اسوه های ایثار و مجاهدت برگزار می شود.

این مقام مسئول با اشاره به نام گذاری سال های1403 و 1404 در انتظامی کشور به عنوان سال ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و نهج البلاغه و اذعان به اینکه فرهنگ قرآنی بر انتظامی حاکم گردیده است، افزود: انتظامی جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که تمامی ماموریت ها، برنامه ها و فعالیت های خود را بر اساس آموزه های قرآن و عترت و فرامین امامین انقلاب، برنامه ریزی و اجرا نماید.

وی با تشریح این دوره از مسابقات گفت: مسابقات در ۱۳ رشته، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، ۱۵ جزء، ۱۰ جزء، ۵ جزء، ۳ جزء و همچنین قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، درک مفاهیم سطح ۱ و۲ ، مفاهیم نهج البلاغه و مناجات خوانی برگزار می گردد و ۱۵ نفر از داوران و اساتید بین‌المللی قرآن کریم کشورمان این دوره از مسابقات را داوری خواهند کرد.

ملکی ادامه داد: بر همین اساس، با تدابیر و حمایت‌های سردار "احمد رضا رادان" فرمانده کل انتظامی کشور و حجت الاسلام و المسلمین "علی شیرازی" رئیس سازمان عقیدتی سیاسی، با برگزاری جلسات و کلاس های تلاوت قرآن کریم به صورت مستمر در سراسر کشور و اجرای دوره های توانمند سازی قاریان و حافظان قرآن کریم ،بحمدالله نخبه های قرآنی شایسته ای در سطح انتظامی کشور پرورش یافته اند و مطمئناً حضور این چهره های ممتاز قرآنی باعث ارتقاء سطح این دوره از مسابقات خواهد شد.

این مقام انتظامی در خصوص زمان و مکان برگزاری این مسابقات گفت: مسابقات در آبان ماه سال جاری در جوار بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن موسی شاهچراغ علیه السلام شروع خواهد شد و مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر نیز با حضور فرماندهان و مسئولین لشگری و کشوری در شیراز برگزار می گردد.

وی افزود: سی امین دوره مسابقات سراسری کارکنان پایور و وظیفه با حضور 30 هزار شرکت کننده در مراحل یگانی، شهرستانی و استانی برگزار گردیده است که نسبت به سال گذشته از نظر کمی ۱۵٪ رشد داشته است و از این تعداد دو هزار نفر از آنان موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی شده اند و از این تعداد با ارزیابی اساتید و داوران بین المللی، 300 نفر به عنوان چهره های ممتاز قرآنی در این دوره از مسابقات سراسری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت 60 نفر از برگزیدگان ممتاز قرآنی فراجا به مسابقات سراسری قرآن نیروهای مسلح که پایان سال جاری به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

سردار ملکی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص تفاوت این دوره از مسابقات با سنوات گذشته، گفت: در این دوره از مسابقات رشته های مفاهیم نهج البلاغه و مناجات خوانی اضافه گردیده است که حاصل تدبیر فرمانده کل انتظامی و ریاست سازمان عقیدتی سیاسی در راستای تحقق اولویت اول سال انتظامی کشور و آشنایی بیشتر کارکنان با کتاب نورانی نهج البلاغه و قرآن و تمسک هر چه بیشتر کارکنان و سربازان به ثقلین به عنوان دو بال نجات انسان و میراث جاودانه پیامبر اعظم(ص) می باشد.

این مقام مسئول افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در حاشیه این دوره از مسابقات ،محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت احمدبن موسی شاهچراغ علیه السلام با حضور متسابقین، اساتید و چهره های برجسته قرآنی و عموم مردم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا نیروهای مسلح اعم از پلیس و ارتش حضور دارند اما تفاوت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروی انتظامی؛ بعد مکتبی، انقلابی و دارا بودن نیروهای متشرع و متدین است.

این مقام انتظامی افزود: یکی از مطالبات مکرر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی)، ساخت « انتظامی در تراز جامعه قرآنی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران» است و برای تحقق این مهم بایستی نیروهای پلیس ضمن انس با قرآن با شاخص‌ها و ویژگی‌های پلیس در تراز قرآن و انقلاب نیز آشنا باشند که برگزاری برنامه های قرآنی کمک شایانی به تحقق این مهم خواهد کرد.

سردار ملکی تاکید کرد: مسابقات قرآنی انتظامی کشور با هدف تحقق اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و تحقق انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اشاعه، ترویج و تعمیق قرآن کریم و نهج البلاغه، تربیت پلیس در تراز جامعه قرآنی و ترویج سبک زندگی قرآنی و شناسایی و تشویق کارکنان مستعد قرآنی برگزار می گردد و امروز شاهد این هستیم که انتظامی کشور به توفیقات خوبی در این عرصه مقدس دست یافته است.

فرمانده انتظامی استان فارس در خاتمه تاکید کرد: انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هماهنگ و در راستای دستورات سلسله‌ مراتب فرماندهی که در رأس آن فرامین نورانی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) قرار دارد، همواره در همه امور، قرآن و آموزه‌های قرآن و عترت را در اولویت کارهای اجرایی خود قرار داده است و موفقیت های حاصل شده در تامین نظم و امنیت جامعه را به برکت نور قرآن و هم نشینی و اُنس با کلام الله وحی و عترت می داند.

