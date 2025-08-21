رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:
نسبت کرونا در بین عفونتهای تنفسی کمی افزایش یافته است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر اعلام کرد: نسبت ابتلا به کرونا در بین عفونتهای تنفسی در کشور در هفته منتهی به ۱۸ مرداد حدود ۸.۵ درصد و در هفته منتهی به ۲۵ مرداد کمی بیشتر از ۱۰ درصد بوده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره افزایش نسبت ابتلا به بیماری کرونا نسبت به سایر بیماریهای عفونتهای تنفسی گفت: این افزایش، تغییر قابل توجهی محسوب نمیشود و از آنجا که علائم بالینی غیرمعمول یا شدیدی از بیماران دیده نشده، نگرانی خاصی نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به صورت منظم روند عفونتهای تنفسی و عوامل ایجادکننده آن را رصد میکند افزود: در صورت مشاهده افزایش شدید یا تغییرات در شدت بیماری، بلافاصله مداخلات لازم انجام و اطلاعرسانی عمومی صورت میگیرد.
دکتر مرادی تاکید کرد: در هرگونه تجمع انسانی، احتمال افزایش بروز عفونتهای تنفسی وجود دارد و بازگشت زائران اربعین نیز منجر به افزایش مختصر موارد در برخی مبادی ورودی و استانها شده است. با این حال بر اساس رصدهای انجامشده، تابلوی بالینی متفاوت یا غیرمعمولی از سویه فعلی کرونا که در ایران و جهان بومی شده، مشاهده نشده است.
وی با اشاره به شرایط فصل تابستان تصریح کرد: در این زمان به دلیل گرما، ویروسهای دیگر کمتر فعال هستند و عامل اصلی عفونتهای تنفسی عمدتاً ویروس کروناست، بنابراین انتظار میرود اغلب موارد عفونت تنفسی در این فصل به کرونا مربوط باشد.
دکتر مرادی در پایان توصیه کرد: زائران اربعین در صورت بروز تب و علائم تنفسی تا دو هفته پس از بازگشت، آداب بهداشتی را رعایت کنند و در صورت داشتن علائم شدید، به پزشک مراجعه نمایند.