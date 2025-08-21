خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان غذا و دارو:

تحریم‌ها جان بیماران را به خطر انداخته است

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، با استناد به گزارشی منتشر شده در مجله معتبر لنست تأکید کرد: تحریم‌ها سالانه جان بیش از یک و نیم میلیون نفر را در سراسر جهان می‌گیرند.

به گزارش ایلنا، دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تحریم‌ها بی‌صدا و آرام، جان بیماران را به خطر انداخته‌اند و این مسئولیت رسانه‌هاست که این واقعیت تلخ را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در برخی دوره‌ها با کمبود دارو و شیر خشک مواجه می‌شویم که این کمبودها نتیجه مستقیم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و ارزی است که مانع انتقال پول به کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف، توجیه کمبودها نیست، اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که سطح کمبودها را در پایین‌ترین حد ممکن نگه داریم تا بیماران کمترین نگرانی را داشته باشند، اما نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی، خود را به‌وضوح در حوزه دارو نشان می‌دهند.

ارتقای سواد سلامت، راهکار بهبود مدیریت نظام درمانی

رئیس سازمان غذا و دارو نقش رسانه‌ها را فراتر از اطلاع‌رسانی دانست و گفت: رسانه‌ها قدرت شکل‌دهی به افکار عمومی را دارند. با افزایش آگاهی و سواد سلامت مردم، می‌توان نظام سلامت را بهتر مدیریت کرد.

او هشدار داد: هر خبر منفی ۹ برابر بیشتر از خبر مثبت دیده می‌شود و اگر واقعیت نداشته باشد، اصلاح آن تقریباً غیرممکن خواهد بود.

ایستادگی صنعت دارو در شرایط بحرانی

دکتر پیرصالحی با اشاره به دوران جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: در آن شرایط بحرانی، با وجود خطرات و حملات، کارخانه‌های داروسازی فعالیت خود را متوقف نکردند و همچنان به تولید دارو ادامه دادند.

وی افزود: در همان روزها، بازرسی‌هایی از داروخانه‌های تهران انجام شد؛ برخی از داروخانه‌ها در ابتدا به دلیل نگرانی‌ها تعطیل شده بودند، اما پس از پیگیری‌ها، فعالیت خود را از سر گرفتند و به وظایفشان عمل کردند.

 

