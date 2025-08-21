از اجرای طرح تربیت ۳ هزار مشاور حوزه سالمندی تا غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوار

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل؛ مریم خاک رنگین مدیر کل دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با معرفی طرح غربالگری سرطان های برای زنان سرپرست خانوار گفت: با توجه به اینکه موضوع عدم تحت پوشش بیمه بودن در تمام دنیا مشکلی است که افراد به ویژه در اقشار فقیر جامعه، به همین دلیل به سلامت جسمی خود توجه نمی کنند، در کشور ما خوشبختانه چنین مشکلی وجود ندارد و بانوان سرپرست خانوار در کشور ما تحت پوشش بیمه سلامت هستند و سازمان بهزیستی کشور در هفته دولت طرح غربالگری سرطان ها را برای بانوان سرپرست خانوار آغاز می کند.

وی افزود: مکاتباتی در همین خصوص با وزارت بهداشت صورت گرفته است و بخشنامه های مرتبط نیز به استان ها در سراسر کشور ابلاغ شده است تا این بانوان بتوانند از ظرفیت مراکز غربالگری وزارت بهداشت استفاده کنند و در صورت نیاز به تشکیل پرونده درمانی و آغاز پروسه درمان، کمک هزینه های درمانی از سوی بهزیستی به بانوان سرپرست خانوار تعلق می گیرد.

با توجه به توافقات صورت گرفته فی ما بین دفتر امور خانواده و بانوان معاونت سلامت اجتماعی سازمان و مدیریت شبکه بهداشت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شده است برای تمامی بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، از طریق مراکز مثبت زندگی بهزیستی و مراکز خدمات جامع سلامت وزارتخانه؛ طرح غربالگری جسمی با هدف سنجش میزان سلامت جسمی زنان و شناسایی زمینه های بیماری و سرطانهای شایع در بانوان سرپرست خانوار اجرا شود.

در این طرح؛ وزارت بهداشت برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان بهزیستی هم برای تمامی استانها و مراکز دولتی و غیر دولتی بخشنامه اجرایی صادر کرده اند و این طرح از هفته دولت به اجرا گذاشته می شود.

ابراهیم غفاری مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور نیز در خصوص طرح تربیت ۳ هزار مشاور حوزه سالمندی در سراسر کشور گفت:این طرح در راستای حرکت پرشتاب جمعیت به سوی سالمندی و نیاز به مشاورین حوزه سالمندان برای مشاورین که از مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی سازمان بهزیستی، داوطلب شرکت در این دوره هستند، برگزار می‌شود.

وی افزود:استان های آذربایجان شرقی،تهران،خراسان رضوی،فارس،مازندران و یزد به عنوان استان های سرگروه و بقیه استان ها در ذیل این استان ها به ثبت نام ا ز متقاضیان می پردازند.سهمیه بندی شرکت کنندگان در دوره بر اساس تعداد مراکز مشاوره وثبت نام دوره در سامانه آموزش مداوم روانشناسی انجام می گیرد.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی گفت:ادارت بهزیستی استان ها باید به تمامی مراکز مشاوره و حوزه متقاضیان نظارت داشته باشند.همچنین تایید سرفصل های محتوا و اساتید در جلسات هماهنگی با دانشگاه ها انجام شده است و این طرح از آغاز هفته دولت به مدت ۵۰ ساعت و در 12 جلسه 4 ساعته اجرا می شود.

در ادامه این پنل دکتر موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با معرفی

چندین طرح این معاونت، به اجرای جشنواره ایده های اجتماعی نو در حوزه سلامت اجتماعی اشاره کرد.

وی همچنین بر لزوم آسیب شناسی برنامه های جاری، تدوین شناسنامه اجتماعی استان برای تسهیل دسترسی به اطلاعات اجتماعی در سفرهای استانی رئیس و معاونین سازمان، تربیت سوپروایزر و جانشین پروری، اجرای قوانین بازپیوند خانواده در حوزه کودکان، نظارت بر کیفیت خدمات مراکز، اجرای جدی رویکرد تلفیق و ادغام در کودکان شبانه روزی، حذف فعالیت های موازی، بازنگری و ساده سازی و شفاف سازی دستورالعمل ها و قوانین، پیشگیری از آسیب های فضای مجازی مختص نوجوانان و والدین، استفاده از رویکردهای علمی در برنامه ها، تجمیع داده های رسمی و تهیه گزارش های دوره ای و فصلی تاکید شد.

