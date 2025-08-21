حوزه دانش آموزی، یکی از اولویت های پلیس در حوزه اجتماعی

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت پلیس، سردار "سعید منتظرالمهدی" بیان کرد: یکی از ماموریت های اصلی و اولویت ها در حوزه اجتماعی در واقع توجه و تاکید به حوزه دانش آموزی است، یعنی خانواده به عنوان مهمترین رکن در حوزه اجتماعی و تربیتی و بعد از آن مدرسه در کنار هم می توانند خیلی موثر و اثرگذار باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در این دوره اتفاق افتاد، تشکیل باشگاه دانش آموزی پلیس بود که باشگاه خبرنگاران دانش آموزی جزی از این باشگاه دانش آموزی پلیس است.

سخنگوی فراجا در ادامه بیان داشت: افراد از سنین و عنفوان کودکی به یک سری از آموزشها نیاز دارند و در طول زندگی به این آموزش ها نیازمند و از آن بهره خواهند برد، طبیعتا این آموزش ها در زمان خودش داده شود در انگاره و ناخودآگاه کودکان هک و نقش خواهد بست و در مسیر زندگی حتما می توانند از آن ها استفاده بکنند و در واقع همان پیشگیری که هدف ماست ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: بر اساس برآوردهای اجتماعی و اطلس آسیب های اجتماعی انجام شده مشخص شده یک سری از آسیب ها که بیشتر احتمال دارد برای این سنین خطرآفرین باشد به آنها آموزش داده می شود، وقتی آموزش انجام شد و افراد با آن آشنا شدند، نه اینکه عملا آسیب دیده باشند بلکه پیشگیری از آن آسیب را آموزش دیدند که در واقع آن را همکاران حوزه اجتماعی در پلیس از نزدیک بررسی کرده اند و می توانند برای مطالعه و آموزش در اختیار باشگاه دانش آموزی قرار بدهند و طبیعتا در اذهان این سنین باقی خواهد ماند.

معاون فرهنگی اجتماعی فراجا گفت: یکی از مهمترین آسیب های حوزه دانش آموزی "فضای مجازی" است، فضای مجازی شبیه یک دریا و اقیانوسی که تمامی ادوات و تجهیزاتش در اختیار من و شماست اگر در آن آزاد و رها باشید، طبیعتا با یک سری مشکلاتی مواجه می شوید که خیلی از آنها قابل جبران نیست، یعنی اصلا نمی شود جبران کرد برای همین باید با همدیگر از ابتدا این ها رادر یک فضای آکنده از مهر و محبت و صمیمیت مرور کنیم .

سردار منتظرالمهدی گفت: یکی از اصولی که در باشگاه دانش آموزی مد نظر هست و به همکاران نیز ابلاغ شده، اینکه از افرادی از لحاظ تحصیلی در پله های بالاتر قرار دارند در این حوزه قرار بگیرند بگونه ای که اصل کار فراموش نشود، چون باشگاه دانش آموزی جذابیت های خاص خودش را دارد ما به عنوان مدیران و مسئولین این مجموعه باید مراقبت و مدیریت کنیم عزیزانی که پا به این عرصه می گذارند از کار اصلی خود یعنی تحصیل فاصله نگیرند.

وی در پایان از اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی در انتظامی استان تقدیر و تشکر کرد.