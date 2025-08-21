یک ایرانی از هر سه ایرانی تا سال ۱۴۳۰ سالمند است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، احمد دلبری؛ مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی در امور سالمندان امروز در سمینار توجیهی آموزشی یک روزه مدیران و مشاورین ستادی و مدیران کل استان‌های کشور که در محل سازمان بهزیستی برگزار شد، درباره روند سالمندی جمعیت در ایران گفت:در حوزه سالمندی کارنامه موفقی نداریم و به‌زودی کشور با موج پرشتاب سالمندی روبه‌رو خواهد شد. ایران در حال حاضر پرشتاب‌ترین کشور دنیا در ورود به دوره سالمندی است؛ به‌گونه‌ای که طی ۴۰ سال گذشته درصد سالمندان دو برابر شده و این روند در کمتر از ۲۰ سال آینده دوباره تکرار خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۳۰، از هر سه ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود در حالی‌که زیرساخت‌های لازم برای مواجهه با این شرایط فراهم نشده است.

وی افزود: در گذشته تمرکز بهزیستی بر سالمندان دارای معلولیت بود اما در برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه سالمندی کشوری به این سازمان واگذار شده است. برای نخستین بار پس از انقلاب نیز شورای عالی سالمندی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و در معاونت اول ریاست‌جمهوری کمیته‌ای ویژه سالمندی ایجاد شد.

دلبری گفت: چهار سناریو برای آینده سالمندی کشور طراحی شده است؛ از سالمندی سعادتمند که در کشورهایی مانند ژاپن تجربه می‌شود تا سالمندی مخاطره‌آمیز که در انتظار ایران است، متأسفانه هنوز برنامه بلندمدت نداریم، سیاست‌گذاری بین‌بخشی بسیار ضعیف است و قانون جامع حمایت از سالمندان در کشور وجود ندارد.

وی تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد سالمندان حداقل یک بیماری مزمن دارند، ۷۵ درصد دو بیماری و ۵۰ درصد سه بیماری مزمن. طبق استانداردهای جهانی باید حدود ۲۵۰۰ متخصص طب سالمندی در کشور فعال باشند، در حالی که اکنون کمتر از ۲۵ نفر متخصص داریم همچنین کمتر از ۳۰ درصد سالمندان بیمه تکمیلی دارند.

مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی در امور سالمندان افزود: درباره نگهداری سالمندان گفت: سالمندان تنها و بدون سرپرست به یک چالش جدی تبدیل شده‌اند. اکنون ۱۵ هزار سالمند در مراکز نگهداری حضور دارند که ۴۸۰۰ نفر از آنها سالمندان سرراهی هستند با توجه به افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و مشکلات فرزندان، این آمار در آینده بیشتر خواهد شد.

دلبری تأکید کرد: ترویج فرهنگ سالمندی سالم، فعال و پویا در مراکز "مهر و گفتگو" و آموزش مهارت‌های خودمراقبتی به سالمندان در دستور کار است.

