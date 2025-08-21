جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال یکطرفه شدند

به گزارش ایلنا، جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال، برای تسهیل در رفت و آمد از ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد از تهران و البرز به سمت مازندران یکطرفه شدند.

همچنین هم اکنون، ترافیک در محور‌های کندوان و هراز سنگین و در محور سوادکوه روان است.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های شمالی:

- تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد.

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۲ تا ۱۳ و تونل شماره ۱۶ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های مبارک آباد، مشاء، لاسم، رینه، گزنک و بایجان و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- تردد روان در محور سوادکوه، آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران و کشور

محدودیت‌های ترافیکی که از چهارشنبه ۲۹ مرداد در جاده‌های مازندران و کشور آغاز شده تا دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده:

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور‌های بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد – تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور کرج -چالوس:

الف - تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس کماکان ممنوع می‌باشد.

ب - پیش بینی محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک:

۱) روز پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- از ساعت ۱۲ از مرزن آباد به سمت تهران انسداد به صورت کامل اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

- از ساعت ۱۵ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یکطرفه اعمال می‌گردد.

- از ساعت ۲۴ یکطرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۲) روز‌های جمعه ۳۱ مرداده ماه و شنبه ۱ شهریورماه در صورت افزایش حجم ترافیک بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت و برگشت انجام خواهد شد.

۳) روز دوشنبه مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- از ساعت ۱۴ آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس انجام می‌شود..

- از ساعت ۱۵ ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز (به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل

- از ساعت ۱۷ از مرزن آباد به سمت تهران یک طرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

- از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

ج- محدودیت قطعی:

روز یکشنبه مورخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- از ساعت ۱۱ آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس انجام می‌شود.

- از ساعت ۱۲ ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز (به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل

- از ساعت ۱۴ از مرزن آباد به سمت تهران یک طرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

- از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

تبصره:

تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳- محور هراز:

الف - تردد کلیه تریلر‌ها از محور هراز کماکان ممنوع می‌باشد.

ب - تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روز جمعه ۳۱ مرداد ماه و روز‌های شنبه و یکشنبه مورخ‌های ۱ و ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ از محور هراز ممنوع می‌باشد.

ج -در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ الی روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ در مسیر رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴- محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:

الف - در صورت پرحجم بودن ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه، تردد انواع تریلر‌ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاصد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۳۱ مردادماه از مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۶ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائمشهر ممنوع می‌باشد.

۵- محور فشم:

از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز‌های جمعه و یکشنبه مورخ‌های ۳۱ مردادماه و ۲ شهریورماه محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

۶- محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس:

- تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه و روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۷- محور آستارا – اردبیل:

- تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه و روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۸- محدودیت‌های محور‌های استان خراسان رضوی (به مناسبت ۲۸ صفر)

الف – تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر و کامیون و کامیونت بجز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۰ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ‌های ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ لغایت ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ در محور‌های اصلی استان ممنوع می‌باشد.

ب- تردد کلیه وسایل نقلیه از محور قدیم مشهد – ملک آباد بصورت شبانه روزی برای روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ‌های ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ لغایت ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ ممنوع بوده و برای تردد زائرین پیاده اختصاص می‌یابد.

ج- محور مشهد – ملک آباد از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ تا پایان ترافیک به سمت جنوب (ملک آباد) به صورت یک طرفه خواهد بود، ضمن اینکه برای تخلیه ترافیک خروجی مشهد از این محور به عنوان مسیر جانبی و کمکی آزادراه شهید شوشتری (در صورت انسداد مقطعی) استفاده خواهد شد.

تبصره: اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و باتوجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تغییر در ساعت و یا نحوه اجرا محتمل خواهد بود.

