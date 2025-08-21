خبرگزاری کار ایران
کلاهبردار ۳۶ هزار دلاری به کشور مسترد شد

کلاهبردار ۳۶ هزار دلاری به کشور مسترد شد
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ هزار دلار به کشور خبر داد.

به گزارش  ایلنا، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم که از طریق صرافی ارز دیجیتال موفق به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ ۳۶ هزار دلار شده بود متواری و به صورت غیر مجاز از کشور خارج می‌شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سردار کریمی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، مشخص شد، متهم کشور همسایه محل اختفای اولیه را به مقصد یکی از کشورهای دیگر ترک می‌کند و در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، در کشور ثالث دستگیر می‌شود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضائی مربوطه گردید.

