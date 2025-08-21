هوای تهران در وضعیت قابل قبول

خبرگزاری کار ایران
اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۳۰ مردادماه) در شرایط قابل قبول است.

 به گزارش ایلنا،  آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۶۴ کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین  کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۸۷ روز قابل قبول، ۵۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.

 

