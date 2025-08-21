فایل کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ منتشر شد
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، گفت: فایل کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در پایگاه کتابهای درسی وزارت آموزشوپرورش بارگذاری شد و هماکنون در دسترس دانشآموزان، معلمان و علاقهمندان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، احمدرضا امینی افزود: دانشآموزان و معلمان میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی chap.sch.ir و انتخاب سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴، دوره، رشته و پایه تحصیلی، فایل کتابهای مورد نظر را بهصورت رایگان دریافت و در تلفن همراه یا رایانه خود ذخیره کنند.
عضو شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، تصریح کرد: پایگاه کتابهای درسی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بهعنوان یک آرشیو جامع، فایل تمامی کتابهای درسی و راهنمای تدریس معلمان را گردآوری کرده و امکان مطالعه و پژوهش در محتوای آموزشی را برای کارشناسان، معلمان و پژوهشگران فراهم ساخته است.
وی با اشاره به دسترسی به فهرست مطالب کتابها بهصورت هایپرلینک، گفت: در نسخههای الکترونیکی جدید نیز، فهرست مطالب کتابها بهصورت هایپرلینک به محتوای داخلی صفحات متصل شده و رمزینههای سریعپاسخ (QR Code) برای دسترسی به منابع تکمیلی و صفحات وب مرتبط در نظر گرفته شده است.
امینی با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کتابهای درسی برای تمامی پایههای تحصیلی فعال است، افزود: دانشآموزان میتوانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (irtextbook.ir) برای ثبت سفارش اقدام کنند.
وی در ادامه، اظهار داشت: لازم به تاکید است که مدیران مدارس نیز ضمن اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان، امکان ثبت سفارش گروهی کتابها را خواهند داشت.
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، با اشاره به روند اصلاح سفارس کتاب، گفت: دانشآموزانی که پیشتر سفارش کتاب خود را ثبت کردهاند، اما دچار تکرار پایه، جهش پایه یا تغییر رشته شدهاند، باید سفارش خود را در سامانه اصلاح کنند تا کتابها مطابق آخرین تغییرات به مدرسه محل تحصیل آنان ارسال شود.
وی در پایان، خاطرنشان کرد: دانشآموزانی که تاکنون موفق به ثبت یا اصلاح سفارش کتاب درسی نشدهاند، ضروری است در اسرع وقت اقدام نموده تا بتوانند در نیمه دوم شهریور کتابهای خود را از مدرسه محل تحصیل دریافت کنند.