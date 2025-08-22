در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
اعمال سهمیه کنکور برای ۲۳ نفر از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از اعمال سهمیه برای ۲۳ نفر از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه، جهت ورود به دانشگاهها خبر داد.
«هاشم صابریان» مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره سهمیه کنکور خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: با توجه به تاکید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت پیگیری اعمال سهمیه برای فرزندان معظم شهدای جنگ اخیر، این ادره کل طی بخشنامهای مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ به منظور بهرهمندی فرزندان و همسران معظم شهدا از خدمات و تسهیلات ماده ۷۰ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران جهت ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکاتبه گردید.
وی افزود: بر اساس اطلاعات ارسالی استان ها، تاکنون تعداد ۲۳ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر، جهت تایید سهمیه برای آزمون سراسری سال جاری به سازمان سنجش معرفی شده اند.
او تصریح کرد: با توجه به زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، به همه داوطلبان آزمون سراسری در قالب پیامک جهت بهره مندی از خدمات مشاوره انتخاب رشته اطلاعرسانی گردیده و به این عزیزان سرانه کمک هزینه انتخاب رشته نیز تعلق خواهد گرفت.