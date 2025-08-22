خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

اعمال سهمیه کنکور برای ۲۳ نفر از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه

اعمال سهمیه کنکور برای ۲۳ نفر از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه
کد خبر : 1676314
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از اعمال سهمیه برای ۲۳ نفر از فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه، جهت ورود به دانشگاه‌ها خبر داد.

«هاشم صابریان» مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره سهمیه کنکور خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: با توجه به تاکید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت پیگیری اعمال سهمیه برای فرزندان معظم شهدای جنگ اخیر، این ادره کل طی بخشنامه‌ای مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ به منظور بهره‌مندی فرزندان و همسران معظم شهدا از خدمات و تسهیلات ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران جهت ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکاتبه گردید. 

وی افزود: بر اساس اطلاعات ارسالی استان ها، تاکنون تعداد ۲۳ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر، جهت تایید سهمیه برای آزمون سراسری سال جاری به سازمان سنجش معرفی شده اند. 

او تصریح کرد: با توجه به زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، به همه داوطلبان آزمون سراسری در قالب پیامک جهت بهره مندی از خدمات مشاوره انتخاب رشته اطلاع‌رسانی گردیده و به این عزیزان سرانه کمک هزینه انتخاب رشته نیز تعلق خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور