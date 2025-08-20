به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سریال کمدی «اجل معلق» به کارگردانی عادل تبریزی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی و با بازی هنرمندان محبوب کشورمان آقایان رضا عطاران در نقش داود و بهزاد خلج در نقش اجل مدتی است که در سینمای خانگی به نمایش در آمده است.

دقایق ابتدایی قسمت دوازدهم این سریال که در چند روز گذشته به اکران در آمده، صحنه‌ای را به نمایش می‌گذارد که برای کارشناسان حیات‌وحش و دوستداران محیط زیست کشور «سوال برانگیز» بود.

مطابق داستان این سریال در قسمت دوازدهم داود از سوی اجل پیشنهادی دریافت می‌کند که برای به‌دست‌آوردن فرصت برای عمر بیشتر یک مار را خریداری و آن را رهاسازی کند.

آن‌ها وارد یک پرنده‌فروشی در تهران می‌شوند که در آن انواع طوطی‌ها از جمله طوطی ماکائو یا آرا و کاسکو که همگی جزو گونه‌های قاچاق هستند، فروخته می‌شود. فروشنده اصرار می‌کند یکی از گونه‌های طوطی را بخرند. اما آن‌ها تاکید می‌کنند که دنبال مار هستند.

در نهایت فروشنده آن‌ها را به بخش پشتی مغازه می‌برد و می‌گوید انواع و اقسام خزنده را در آنجا می‌فروشد. داود و همراهش درنهایت یک مار پیتون تهیه می‌کنند. فروشنده هم گونه را برایش بسته‌بندی و تأکید می‌کند به کسی نگویند که آن را از کجا خریده‌اند. در ادامه، اجل پیشنهاد می‌کند این مار را در بیابان‌های قزوین رها کنند.

این صحنه از دو منظر کارشناسی «خریدوفروش و قاچاق گونه‌های غیربومی» و «معرفی گونه غیربومی به زیستگاه‌های کشور» قابل نقد است. انتظار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد مرجع و کارشناسان و دلسوزان حیات وحش کشور از هنرمندان به عنوان گروه‌های مرجع و مورد اعتماد افکار عمومی این است که مروج بدعتی غلط و رفتاری ضد ارزش نباشند چراکه هم خرید و فروش حیات‌وحش و هم رهاسازی گونه غیربومی به طبیعت، هر دو غیرقانونی و از نظر علمی نادرست است.

سازمان حفاظت محیط زیست از عموم هنرمندان و اهالی فرهنگی و هنر و به ویژه عوامل سریال محبوب «اجل معلق» که دل در گرو پایداری و حفاظت از محیط زیست این مرزوبوم دارند تقاضا دارد که در تهیه آثار هنری، خصوصا آثار داستانی محبوبی چون سریال اجل معلق، دقت لازم را در خصوص موضوعات مربوط به گونه‌های وحشی و طبیعت در نظر داشته باشند. همانطور که پیش از این نیز اعلام شده، این سازمان ضمن استقبال از آثار هنری که به ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت می‌پردازند، آمادگی ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه قوانین و مقررات در حوزه‌های مربوط به حیات‌وحش و حفاظت طبیعت را دارد. لذا از تمامی هنرمندان گرامی دعوت می‌شود تا در خلق آثار هنری که نیاز به حضور حیوانات دارند، از مشاوره تخصصی کارشناسان این سازمان بهره ببرند.

