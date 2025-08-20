به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی تمهیدات گسترده‌ای پیش‌بینی شده است، گفت: حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه اتوآمبولانس و ۱۲ دستگاه موتورلانس در نظر گرفته شده که در ورودی‌های نیشابور و شهر‌های نزدیک به مشهد مستقر هستند و همراه کاروان‌ها حرکت خواهند کرد و در روز‌های پایانی نیز این ناوگان در مشهد مقدس و اطراف حرم مطهر برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در خدمت مردم خواهد بود.

میعادفر ادامه داد: دو بیمارستان صحرایی در ملک‌آباد و محدوده حرم مطهر برپا می‌شود و همچنین ۴ درمانگاه در داخل صحن‌های مختلف حرم برای رسیدگی به بیماران پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، ۲۱ مرکز جامعه سلامت و ۲ واحد دندانپزشکی ۲۴ ساعته نیز در ایام برگزاری مراسم فعال خواهند بود.

رئیس اورژانس کشور به آمادگی بیمارستان‌های مشهد اشاره کرد و افزود: حدود ۸ بیمارستان تخصصی تروما و داخلی در مشهد با تمام ظرفیت آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند. همچنین چهار فروند بالگرد نیز پیش‌بینی شده که دو فروند در مشهد و دو فروند در مسیر حرکت زائران مستقر خواهند بود.

وی در ادامه حضور تیم‌های بهداشتی و مبارزه با بیماری‌ها را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: این تیم‌ها نظارت مستمر بر اماکن اقامتی، مراکز طبخ و توزیع غذا به‌ویژه در موکب‌ها خواهند داشت تا شرایط بهداشتی و ایمنی زائران تضمین شود.

به گزارش صدا و سیما، میعادفر در پایان گفت: با اجرای این خدمات، بستر مناسبی برای زائران فراهم خواهد شد تا بتوانند سفری ایمن، اقامتی آرام و مراسمی با سلامت کامل برگزار کرده و ان‌شاءالله به سلامتی به خانواده‌های خود بازگردند.

