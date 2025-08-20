تمهیدات اورژانس برای تامین سلامت زائران؛
پیشبینی ۴ درمانگاه در حرم مطهر رضوی برای رسیدگی به بیماران
رئیس اورژانس کشور از آمادگی کامل حوزه بهداشت و درمان برای خدمترسانی به زائران در دهه آخر صفر خبر داد.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه در حوزه اورژانس پیشبیمارستانی تمهیدات گستردهای پیشبینی شده است، گفت: حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه اتوآمبولانس و ۱۲ دستگاه موتورلانس در نظر گرفته شده که در ورودیهای نیشابور و شهرهای نزدیک به مشهد مستقر هستند و همراه کاروانها حرکت خواهند کرد و در روزهای پایانی نیز این ناوگان در مشهد مقدس و اطراف حرم مطهر برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در خدمت مردم خواهد بود.
میعادفر ادامه داد: دو بیمارستان صحرایی در ملکآباد و محدوده حرم مطهر برپا میشود و همچنین ۴ درمانگاه در داخل صحنهای مختلف حرم برای رسیدگی به بیماران پیشبینی شده است. علاوه بر این، ۲۱ مرکز جامعه سلامت و ۲ واحد دندانپزشکی ۲۴ ساعته نیز در ایام برگزاری مراسم فعال خواهند بود.
رئیس اورژانس کشور به آمادگی بیمارستانهای مشهد اشاره کرد و افزود: حدود ۸ بیمارستان تخصصی تروما و داخلی در مشهد با تمام ظرفیت آماده خدمترسانی به زائران هستند. همچنین چهار فروند بالگرد نیز پیشبینی شده که دو فروند در مشهد و دو فروند در مسیر حرکت زائران مستقر خواهند بود.
وی در ادامه حضور تیمهای بهداشتی و مبارزه با بیماریها را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: این تیمها نظارت مستمر بر اماکن اقامتی، مراکز طبخ و توزیع غذا بهویژه در موکبها خواهند داشت تا شرایط بهداشتی و ایمنی زائران تضمین شود.
به گزارش صدا و سیما، میعادفر در پایان گفت: با اجرای این خدمات، بستر مناسبی برای زائران فراهم خواهد شد تا بتوانند سفری ایمن، اقامتی آرام و مراسمی با سلامت کامل برگزار کرده و انشاءالله به سلامتی به خانوادههای خود بازگردند.