کشف بیش از ۱۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مرزهای کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت پلیس، سردار "احمد علی گودرزی" فرمانده مرزبانی انتظامی کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس در تشریح این خبر بیان داشت: مرزبانان با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت را به مدت یک هفته در سطح کشور اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح که با اقدامات گسترده اطلاعاتی و پایش مستمر نقاط جرم خیز و گلوگاه های سطح دریایی و خشکی مرزهای کشور صورت گرفت، ضمن شناسایی محل دپو سوخت ، 17 دستگاه خودرو حامل و فعال در امر قاچاق سوخت شناسایی و توقیف و در بازرسی دقیق از آنها و محل بارانداز 195 هزارو 685 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

سردار "گودرزی" در ادامه تصریح کرد: در این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته مرزبانان مجاهد کشور تعداد 82 متهم عامل قاچاق سوخت دستگیر و با تشکیل پرونده های جداگانه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

این مقام ارشد مرزبانی ارزش ریالی سوخت های قاچاق کشف شده در یک هفته گذشته را بنا به نظر کارشناسان 117 میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان بر استمرار طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ضمن هشدار به قاچاقچیان سوخت تصریح کرد: مبارزه بی امان و قاطع مرزداران با سوداگران مرگ به صورت مستمر و بی امان در دستور کار مرزبانی قرار دارد.