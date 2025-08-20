خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوسازی بخش جنوبی خط یک مترو

نوسازی بخش جنوبی خط یک مترو
کد خبر : 1675993
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آغاز عملیات گسترده بهسازی و نوسازی بخش جنوبی خط یک در بازه زمانی ۲۹ مرداد تا ۳ شهریور با مشارکت بیش از ۴۰۰ نیروی متخصص و به‌کارگیری ۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین خبر داد.

به گزارش   ایلنا،   مسعود لطفی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح ارتقای ایمنی و کیفیت سفر مسافران است، اظهار داشت: این عملیات که از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده و تا بامداد دوشنبه ۳ شهریور ادامه خواهد داشت، شامل تعویض ۱،۵۰۰ اصله تراورس، نصب ۳،۰۰۰ ست ادوات اتصال، توزیع ۲،۰۰۰ مترمکعب بالاست و اجرای،۳۵۰۰ مترمربع فرش ژئوکامپوزیت است.
وی با تأکید بر اینکه بهسازی خطوط ریلی از اولویت‌های اصلی شرکت بهره‌برداری مترو محسوب می‌شود، افزود: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، موجب کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت حرکت قطار‌ها و کاهش زمان سفر خواهد شد؛ اقدامی مهم که در راستای تحول سیستم حمل‌ونقل ریلی پایتخت صورت می‌گیرد.
لطفی همچنین خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف کاهش ارتعاشات، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت سفر شهروندان در حال انجام است و تمام تلاش شده تا عملیات با حداقل اختلال در خدمات ریلی همراه باشد.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان از همراهی و همکاری شهروندان در طول اجرای این عملیات قدردانی کرد و گفت: اگرچه این اقدامات عمرانی ممکن است محدودیت‌هایی به‌طور موقت ایجاد کند، اما نتیجه نهایی آن افزایش کیفیت و ایمنی سفر برای همه هموطنان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور