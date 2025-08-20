نوسازی بخش جنوبی خط یک مترو
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از آغاز عملیات گسترده بهسازی و نوسازی بخش جنوبی خط یک در بازه زمانی ۲۹ مرداد تا ۳ شهریور با مشارکت بیش از ۴۰۰ نیروی متخصص و بهکارگیری ۸۰ دستگاه ماشینآلات سنگین خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود لطفی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح ارتقای ایمنی و کیفیت سفر مسافران است، اظهار داشت: این عملیات که از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده و تا بامداد دوشنبه ۳ شهریور ادامه خواهد داشت، شامل تعویض ۱،۵۰۰ اصله تراورس، نصب ۳،۰۰۰ ست ادوات اتصال، توزیع ۲،۰۰۰ مترمکعب بالاست و اجرای،۳۵۰۰ مترمربع فرش ژئوکامپوزیت است.
وی با تأکید بر اینکه بهسازی خطوط ریلی از اولویتهای اصلی شرکت بهرهبرداری مترو محسوب میشود، افزود: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، موجب کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت حرکت قطارها و کاهش زمان سفر خواهد شد؛ اقدامی مهم که در راستای تحول سیستم حملونقل ریلی پایتخت صورت میگیرد.
لطفی همچنین خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف کاهش ارتعاشات، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت سفر شهروندان در حال انجام است و تمام تلاش شده تا عملیات با حداقل اختلال در خدمات ریلی همراه باشد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه در پایان از همراهی و همکاری شهروندان در طول اجرای این عملیات قدردانی کرد و گفت: اگرچه این اقدامات عمرانی ممکن است محدودیتهایی بهطور موقت ایجاد کند، اما نتیجه نهایی آن افزایش کیفیت و ایمنی سفر برای همه هموطنان خواهد بود.