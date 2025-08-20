خبرگزاری کار ایران
جمع‌آوری آب‌های سطحی در شمال شرق پایتخت تا پایان پاییز

مدیرعامل شرکت خاکریزآب از اتمام عملیات اجرایی کانال B در منطقه ۴ تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از سایت  شهر، حمید نجاری اصل با بیان اینکه عملیات اجرایی کانال B واقع در منطقه ۴ تا پایان پاییز سال جاری به اتمام می رسد، اظهار کرد: این پروژه وظیفه اتصال شبکه اصلی در خیابان رجایی، بالادست بزرگراه شهید زین الدین به شبکه پایین دست این بزرگراه در خیابان شاهد را دارد و در نتیجه آن، جمع آوری و انتقال ایمن آب های سطحی و سیلاب های ناشی از بارش های فصلی در این حوضه آبریز به کانال سرخه حصار در بزرگراه شهید یاسینی را محقق می کند.

وی گفت: طول کلی پروژه ۳۷۷ متر بوده و عملیات اجرایی آن به روش ترانشه باز و سپس لوله گذاری  با لوله پلی اتیلن فاضلابی با قطر ۱۸۰۰میلیمتر می باشد.

مدیر عامل شرکت خاکریزآب پیشرفت فیزیکی پروژه را ۱۶درصد اعلام کرد و افزود: وجود کابل برق فشار قوی در مسیر این پروژه به عنوان معارضی جدی،  موجب شد تا اجرای این پروژه دچار وقفه شود و همین امر عملا  بهره برداری از حدود ۲۳ کیلومتر کانال آب های سطحی در این حوضه آبریز را غیر ممکن کرده بود.

حمید نجاری اصل در پایان خاطر نشان کرد: عدم اتصال شبکه و وجود شیب قابل توجه، موجب اختلال در تردد ساکنین این نقطه آبریز در مواقع بارندگی می گردید؛ بنابراین طی هماهنگی های صورت گرفته توسط اداره کل برنامه ریزی معاونت فنی و عمرانی و شهرداری منطقه ۴ معارض یاد شده رفع و جبهه کاری در اختیار شرکت خاکریزآب قرار گرفت که برهمین اساس تلاش می کنیم تا با سرعت و کیفیت مناسب این پروژه را تا پایان پاییز اتمام و به تامین آسایش شهروندان این حوزه آبریز بیافزاییم.

