نتایج آزمون سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش ایلنا، نتایج آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی پایه دهم برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

شرکت کنندگان می‌توانند کارنامه عملکردی در آزمون را در صفحه شخصی خود به نشانی my.medu.ir مشاهده کنند.

متقاضیان در صورت تمایل از صبح پنجشنبه (۳۰ مرداد) به مدت سه روز برای به ثبت درخواست تجدیدنظر در تصحیح پاسخ‌برگ، اقدام کنند.

