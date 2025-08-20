اقدامات دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در اربعین ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل، با تشریح اقدامات این دفتر در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ گفت: امسال دفتر طب ایرانی و مکمل با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص سراسر کشور، نقش فعال و پررنگی در ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین ایفا کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد اربعین وزارت بهداشت به میزبانی سازمان اورژانس کشور و پیگیری‌های لازم برای حضور در موکب‌های خدمات‌رسانی پیاده‌روی اربعین، افزود: در این راستا همکاری نزدیکی با سازمان نظام پزشکی، انجمن علمی طب سنتی ایرانی، و مراکز درمانی و آموزشی کشور عراق داشتیم. برنامه ریزی برای ارائه خدمات طب ایرانی به زائرین اربعین حسینی بلافاصله بعد از اربعین سال ۱۴۰۳ با تشکیل جلسات در این دفتر آغاز شد و با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته بتوانیم حضور موثرتر و پررنگ‌تری در این رویداد داشته باشیم.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل تصریح کرد: علاوه بر آن مکاتبات متعددی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای جذب نیروی انسانی موکب طب ایرانی انجام شد و سامانه ثبت‌نام داوطلبان ارائه‌دهنده خدمات طب ایرانی در سفر اربعین راه‌اندازی گردید که با استقبال ۳۷۴ داوطلب شامل متخصصان طب ایرانی، پزشکان عمومی دوره‌دیده، پرستاران، دستیاران پزشک ویژه اعمال یداوی، نیروهای تریاژ و داروسازی سنتی مواجه شد.

حسینی یکتا با اشاره به تشکیل کمیته علمی و آموزش داوطلبان توسط دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و برگزاری بیش از ۱۵ جلسه هماهنگی گفت: دوره آموزشی ویژه اربعین برای بیش از ۴۰ پزشک عمومی برگزار شد و تهیه و آماده‌سازی داروهای طب ایرانی با جدیت دنبال گردید.

وی از تأمین و آماده‌سازی حجم گسترده‌ای از داروهای گیاهی، بر اساس مشکلات شایع این سفر خبر داد و افزود: ۷ هزار اسپری ویژه سرماخوردگی و اسهال، ۳ هزار بسته داروی ضد عطش، ۱۲ هزار داروی گوارشی، ۳ هزار داروی اعصاب، ۱۲ هزار داروی ضددرد مفصلی و عضلانی، ۵ هزار داروی سرماخوردگی، ۵ هزار پودر ضدسرفه، ۵ هزار پودر ضدعفونت، ۵ هزار بسته خاکشیر، ۵ هزار بسته بارهنگ، ۳ هزار پماد پلاسنت، درمانست و ضدتاول، ۵۰۰ شربت بنفشه و ۵۰۰ شربت زوفا تهیه و توزیع شد.

وی یادآور شد: پنج هزار کیف کمک‌درمانی طب ایرانی ویژه زائران شامل داروهای کاهش عطش، اسهال، یبوست، درد، عرق‌سوز و بهبود هضم و اسپری بازکننده بینی تهیه و در مرز مهران و همچنین به زائران سازمانی از جمله بانک رفاه کارگران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حوزه علمیه، بسیج جامعه پزشکی، سپاه پاسداران و چند بیمارستان مهم تهران توزیع شد.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل به انتشار محتوای آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: کتاب زیارت به سلامت با توصیه‌های جامع طب ایرانی، به همراه ۱۰۰ کیف کمک‌درمانی به سازمان اورژانس کشور ارسال و ۵ موشن‌گرافیک آموزشی درباره گرمازدگی، تاول پا، بیماری‌های گوارشی، تنفسی و مفصلی تهیه و بازبینی شد.

وی افزود: با هدف هویت‌سازی، ویژند (برند) طاها – طب ایرانی همراه اربعین ایجاد شده، هویت بصری آن طراحی و کانال رسمی در پیام‌رسان ایتا به آدرس taha_arbaein_teb @ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۱۱۰۱۰ راه‌اندازی شد. محتوای آموزشی، موشن‌ها و بروشورهای طب ایرانی نیز در میان زائران و موکب‌داران منتشر گردید و تنها در فضای مجازی ۶۷۹۳۳ بازنشر داشت.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل با تأکید بر خدمات‌رسانی میدانی اظهار داشت: دو مرکز ۲۴ساعته طب ایرانی در عمودهای ۸۳۳ و ۱۳۲۵ با حضور ۳۰ پزشک متخصص، ۱۶ ماسور زن و مرد، ۳ مترجم، ۸ نیروی تریاژ، ۶ پرستار، ۹ نفر در داروخانه و ۸ نیروی اداری فعالیت کردند و از ۱۶ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، تعداد ۶۲۲۴ ویزیت توسط متخصصین طب ایرانی انجام شد که بیشترین مراجعات مربوط به مشکلات اسکلتی‌عضلانی، گوارشی، تنفسی، سرماخوردگی، ضعف و خدمات ماساژ بود.

وی افزود: به بیش از ۲۰ هزار نفر نیز مشاوره حضوری توصیه‌های طب ایرانی ارائه گردید. علاوه بر این، نیروهای متخصص به موکب‌های اسکانی و درمانی اطراف اعزام شدند.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، دوره آموزشی ۶ساعته ویژه پزشکان در محل موکب طب ایرانی و آموزش بیش از ۱۰ دانشجوی عراقی برگزار شد و دو بازدید میدانی برای پایش خدمات انجام گرفت.

به گزارش وبدا، وی در پایان تصریح کرد: تمام این تلاش‌ها حاصل همدلی و همکاری مجموعه‌ای از نهادهای داخلی و بین‌المللی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و داوطلبان دلسوز بود که در اربعین امسال توانستند خدمات طب ایرانی را به شکلی علمی، هدفمند و گسترده در مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) ارائه دهند؛ به امید آنکه مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.