استقرار کلاس‌های نهضت سوادآموزی در شیفت دوم مدارس

​رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طی چهار دهه فعالیت این سازمان، حدود ۱۴ میلیون نفر شناسایی و تحت آموزش قرار گرفته‌اند که برای بیش از ۹ میلیون نفر از آنان مدرک قبولی صادر شده است.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند عصر امروز سه شنبه ۲۸ مردادماه در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش  کشور، اظهار کرد: آموزش بیش از سه میلیون نفر کم‌سواد، صدور گواهی قبولی برای حدود ۲ میلیون نفر، آموزش ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کم‌سوادان، کسب ۶ جایزه بین‌المللی، آموزش بیش از ۳۴۰ هزار زن و دختر عشایری، بیش از ۴۶ هزار سرباز بی‌سواد، حدود ۹۱ هزار نفر از اتباع خارجی و شش هزار نفر از زندانیان از جمله دستاوردهای نهضت سوادآموزی در سال‌های گذشته بوده است.

وی با بیان این‌که عدالت آموزشی محدود به دانش‌آموزان نیست و همه شهروندان در طول عمر خود به آموزش نیاز دارند، افزود: در جهان امروز مفهوم سواد فراتر از خواندن و نوشتن است و به عنوان ابزاری برای کسب مهارت‌های فردی، اجتماعی و سبک زندگی شناخته می‌شود.

فولادوند تصریح کرد: در ۴۶ سال گذشته تمرکز اصلی بر آموزش پایه بوده، اما اکنون با تأکید مقام معظم رهبری و مفاد برنامه هفتم توسعه، نهضت سوادآموزی موظف به بازنگری در اساسنامه و افزودن آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی به مأموریت‌های خود شده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به مشکلات ناشی از ورود نیروهای غیرمتخصص در سال‌های گذشته، گفت: طبق تأکیدات رهبری، ورود به آموزش و پرورش باید صرفاً از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت گیرد. به همین منظور در دولت چهاردهم تلاش شده است بهره‌وری ارتقا یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی درباره هزینه‌ها و برنامه‌های نظارتی این سازمان، گفت: سالانه ۱۳۰۰ نیروی نظارتی به‌کار گرفته می‌شد که حدود ۳۹۰ میلیارد تومان هزینه داشت، اما کیفیت مطلوبی نداشت. اکنون با پایش و رصد اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های مدارس ابتدایی، کلاس‌های سوادآموزی در شیفت دوم مدارس مستقر خواهد شد. بر این اساس، حدود ۲ هزار پایگاه و ۶ هزار کلاس در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فولادوند افزود: مراکز یادگیری محلی همچنان فعال خواهند بود و با روش‌های نوین، موضوع برون‌سپاری آموزش نیز دنبال خواهد شد. همچنین کمیته‌های مشارکت مردمی و گروه‌های جهادی برای پشتیبانی از برنامه‌های سوادآموزی در استان‌ها تشکیل می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان از مدیران کل آموزش و پرورش خواست ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل ادغام و رعایت مقررات در قراردادها و هزینه‌کردها، معاونت سوادآموزی را بخشی جدایی‌ناپذیر از اداره کل خود بدانند و برای تحقق عدالت آموزشی در کشور اهتمام بیشتری داشته باشند.

