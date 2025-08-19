خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش و پرورش خبر داد

افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش از افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است، با قدردانی از حضور وزیر کشور در این اجلاس، اظهار کرد: این اجلاس یادگار شهیدان رجایی و باهنر است و امسال سی و هشتمین دوره آن برگزار می‌شود. البته چند سالی به دلایل متعددی از جمله کرونا برگزار نشد و در سال جاری با الگوی متفاوت این اجلاس با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها برگزار شد.

وی ضمن تشکر از حمایت های خالصانه وزیر کشور که مهمان ویژه اجلاس بود، تشکر کرد و گفت: اجلاس رؤسای آموزش و پرورش بیش از ۱۲۰۰ مخاطب حضوری و غیرحضوری دارد و اینجانب به نیابت از جامعه تعلیم و تربیت از آقای مؤمنی و همکاران خدوم ایشان تشکر می‌کنم.

کاظمی با اشاره به این‌که آسیب‌های اجتماعی را می توان با کمک آموزش و پرورش کاهش داد، تأکید کرد: اگر همه سرمایه‌ها را در آموزش و پرورش بیاوریم باز هم کم است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که رئیس جمهور در شعار و عمل بر ارتقا و بهبود وضعیت نظام تعلیم و تربیت تأکید دارند، تصریح کرد:  بیش از ۴۰ جلسه با راهبری شخص رئیس جمهور با موضوع تعلیم و تربیت برگزار شده است. وزیر کشور نیز در این مسیر با بسیج استانداران سبب شده تا توفیقات بسیاری برای نظام آموزش و پرورش به دست آید.

وی با اشاره به این‌که دو برنامه اصلی در آموزش و پرورش دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: توسعه عدالت در فضا و کیفیت آموزشی از اولویت‌های ماست. شعار اجلاس نیز بر همین مبنا طراحی شده است.

وی با بیان این‌که وزیر کشور با ارائه الگوی علمی و عملی به استانداران، فرمانداران و بخشداران، بسیج عمومی ایجاد کرد، گفت: بیش از ۷۴۰۰ نظام مسئله در حوزه فضا و تجهیزات در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است و بر این اساس مسئولان هر پروژه و هر کارگروه مشخص شده است و در سامانه رصد(ساتع) موضوع به صورت روزانه و دقیق، پیگیری می‌شود. به عبارتی اکنون بیش از ۴۷ درصد در این زمینه پیشرفت داشته‌ایم.

وی با تأکید بر این‌که هزار نفر در تیم‌های مختلف به امر توسعه عدالت آموزشی و نهضت مدرسه سازی کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: در این مسیر نهادها و ارگان‌های مختلفی و شرکت های بزرگ کرمان، هلدینگ خلیج فارس، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پای کار آموزش و پرورش آمده اند و در کنار ظرفیت بزرگ استانداران در ارتقا و بهبود وضعیت آموزش و پرورش در تلاشند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه در اول مهر ماه خبر داد و  با اشاره به اهداف اجلاس، اظهار کرد:  پروژه مهر به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های کشور که همه ظرفیت‌ها را بسیج می کند در دستور کار است  و در این اجلاس گرد هم آمدیم تا پیمان بندیم این برنامه‌ها به صورت دقیق و کلیدی در دستور کار همه مدیران قرار گرفته و انجام می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با اشاره به ضرورت توجه به برنامه های راهبردی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: ما همواره با برنامه‌های مدون و همراهی وزارت کشور در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، گام‌های مؤثری برخواهیم داشت.

