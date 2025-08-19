به گزارش ایلنا، صبح امروز- ۲۸ مرداد ۱۴۰۴- نخستین نشست تخصصی شهرداران شب تهران با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، معاونان شهردار، شهرداران مناطق، شهرداران شب و جمعی از مدیران شهری در مرکز همایش‌های ایوان ری برگزار شد. در این نشست ۴۴ شهردار شب مناطق و بیش از ۲۰۰ شهردار شب نواحی حضور داشتند.

زاکانی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت ایام اربعین حسینی، این ایام را فرصتی برای تجدید عهد خدمت صادقانه به مردم دانست و گفت: امید داریم تلاش‌های شبانه‌روزی شهرداران شب در جهت رفاه شهروندان مورد رضایت پروردگار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و حوادث غزه، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، خاطرنشان کرد: ملت ایران با پشتوانه تجربه دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه اخیر، ثابت کرده است که پشتیبانی از مظلومان جزو هویت ما و ایستادگی در برابر استکبار سند حقانیت نظام اسلامی است.

وی در ادامه تأکید کرد: دشمن در جنگ‌های اخیر به هیچ یک از اهداف خود نرسید؛ نه در توقف برنامه هسته‌ای ما، نه در محدود کردن توان موشکی، نه در تغییر تصویر ملت ایران و نه در ایجاد تفرقه داخلی. تنها امید آنان ایجاد شکاف در داخل کشور است، اما با آمادگی بیشتر و انسجام ملی این طمع نیز نقش بر آب خواهد شد.

شهردار تهران در بخش اصلی سخنان خود به ضرورت یکپارچگی مدیریت شهری شب و روز پرداخت و گفت: تهران شهری ۲۴ساعته است؛ خدماتی که در روز به مردم ارائه می‌شود، با پشتوانه فعالیت‌های شبانه انجام می‌شود. بنابراین نباید میان شب و روز تفاوتی قائل شد. شهرداران شب باید همانند شهرداران روز، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و به عنوان حلقه‌ای اصلی در مدیریت شهری ایفای نقش کنند.

او افزود: شهرداران مناطق و نواحی نمی‌توانند تنها متولی بخشی از امور باشند؛ بلکه مسئولیت تمامی مسائل جغرافیای تحت مدیریت‌شان بر عهده آنان است. از همین رو شهرداران شب باید به‌عنوان جزئی پیوسته از این زنجیره دیده شوند و ساختار شهرداری نیز باید متناسب با این مأموریت تغییر یابد.

زاکانی در ادامه به چالش آلودگی هوا و ترافیک اشاره کرد و اظهار داشت: طبق آمار رسمی، خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ۵۸ درصد سهم آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص می‌دهند. این نتیجه کم‌کاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی در سال‌های گذشته است. با این حال ما امروز در مسیر تحول هستیم.

وی افزود: چهار سال پیش تنها ۸۶۰ اتوبوس در حال فعالیت در تهران وجود داشت اما اکنون بیش از ۱۷۰۰ دستگاه جدید به این ناوگان افزوده شده و قرارداد خرید بیش از ۵ هزار دستگاه دیگر نیز بسته شده است. در حوزه مترو هم پروژه‌های توسعه خطوط در حال اجراست. تجربه موفق شهر پکن نشان می‌دهد که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، آلودگی شدید را ظرف چند سال مهار کرد و این هدف در تهران نیز دست‌یافتنی است.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری در بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه اخیر پرداخت و گفت: در تهران ۶۶۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی شناسایی شد که تاکنون بیش از ۹۸ درصد آن تعیین تکلیف شده است. در بخش مقاوم‌سازی نیز نسبت پیشرفت کار بالاتر از میانگین کشور است. این نشان می‌دهد که مدیریت شهری پایتخت توانسته سریع‌تر و کارآمدتر از دستگاه‌های دولتی وارد عمل شود.

او با اشاره به اینکه شهروندان تفاوتی میان خدمات شهرداری و دولت قائل نیستند، افزود: مردم تنها به دنبال رفع مشکل هستند. بنابراین شهرداری موظف است بار سنگین خدمت‌رسانی را بر دوش بکشد، حتی اگر این بار در اصل متوجه دستگاه‌های دیگر باشد.

سهم آب شرب تنها سه تا چهار درصد است

زاکانی با تأکید بر بحران آب در تهران گفت: سالانه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در پایتخت مصرف می‌شود که ۷۰ درصد آن از سدها و ۳۰ درصد از چاه‌ها تأمین می‌گردد. مشکل اصلی در سطح ملی، مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی است که حدود ۸۰ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که سهم آب شرب تنها سه تا چهار درصد است. بدون مدیریت اصولی در این حوزه، شهرهای بزرگی مثل تهران در آینده نزدیک با بحران جدی مواجه خواهند شد.

شهرداران شب باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت مناطق و نواحی دیده شوند

شهردار تهران در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار شهرداری اظهار داشت: شهرداران شب باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت مناطق و نواحی دیده شوند. این یکپارچگی می‌تواند کارآمدی مدیریت شهری را افزایش دهد و تهران را به شهری با خدمات ۲۴ساعته واقعی تبدیل کند.

رضایت واقعی مردم ملاک ماست

او ادامه داد: ما قانع به اقدامات گذشته نیستیم. هر روز باید به دنبال ارتقای کیفیت خدمات شهری باشیم. رضایت واقعی مردم ملاک ماست؛ اگر شهروندان احساس کنند شهر تمیز نیست، وظیفه ماست که تلاش بیشتری کنیم، حتی اگر شاخص‌ها چیز دیگری بگویند. هدف مدیریت شهری دوره ششم، پیوند شب و روز در خدمت‌رسانی و رساندن تهران به سطحی بالاتر از رضایتمندی عمومی است.

نخستین نشست تخصصی شهرداران شب تهران، علاوه بر بررسی جایگاه و نقش آنان در مدیریت شهری، فرصتی بود تا شهردار تهران درباره مهم‌ترین چالش‌های پایتخت از جمله آلودگی هوا، حمل‌ونقل عمومی، بحران آب و بازسازی مسکن سخن بگوید.

به گزارش شهر، زاکانی با تأکید بر مدیریت ۲۴ساعته پایتخت، شهرداران شب را بازیگران مهمی در ارتقای کیفیت زندگی در تهران دانست و بر ضرورت تحول ساختاری در شهرداری برای تحقق این هدف تأکید کرد.

انتهای پیام/